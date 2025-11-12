Logo
Large banner

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

Извор:

Телеграф

12.11.2025

11:52

Коментари:

0
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота
Фото: Pexels

Полицијски службеници синоћ су, поступајући по дојави, у стану на подручју Вишкова недалеко Ријеке пронашли две особе, од којих је једна давала знакове живота.

Женска особа је превезена у КБЦ Ријека, док је мушкарац преминуо на лицу мјеста, пише Вечерњи лист.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Ударио пјешака на пјешачком!

У току је увиђај, а када се он заврши биће познато више детаља и околности несрећног догађаја, пише Телеграф.

Подијели:

Таг:

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ударио пјешака на пјешачком!

Хроника

Ударио пјешака на пјешачком!

4 ч

0
Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Свијет

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

4 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Гужва на излазу из БиХ

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

5 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута

5 ч

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

6 ч

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Регион

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

6 ч

0
Тијело мушкарца извучено из Јадрана

Регион

Тијело мушкарца извучено из Јадрана

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner