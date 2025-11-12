Извор:
У саобраћајној незгоди која се јутрос десила у Требињу повријеђен је пјешак.
Незгода се догодила у улици Војводе Степе Степановића, када је аутомобил ударио пјешака на пјешачком прелазу.
У незгоди је учествовао пежо којим је управљало лице иницијала М.С. и пјешак лице иницијала М.Г., кажу за АТВ из ПУ Требиње.
Увиђај су обавили полицијски службеници ПС за БС Требиње.
Из требињске Хитне помоћи за АТВ потврђено је да је повријеђена особа пребачена у Болницу Требиње и смјештена на одјељење хирургије ради даље дијагностике.
