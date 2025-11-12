Logo
Large banner

Ударио пјешака на пјешачком!

Извор:

АТВ

12.11.2025

11:46

Коментари:

0
Ударио пјешака на пјешачком!
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди која се јутрос десила у Требињу повријеђен је пјешак.

Незгода се догодила у улици Војводе Степе Степановића, када је аутомобил ударио пјешака на пјешачком прелазу.

У незгоди је учествовао пежо којим је управљало лице иницијала М.С. и пјешак лице иницијала М.Г., кажу за АТВ из ПУ Требиње.

policija rs 3

Хроника

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Увиђај су обавили полицијски службеници ПС за БС Требиње.

Из требињске Хитне помоћи за АТВ потврђено је да је повријеђена особа пребачена у Болницу Требиње и смјештена на одјељење хирургије ради даље дијагностике.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна незгода

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Хроника

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

5 ч

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Хроника

Отац и син из Велике Кладуше осумњичени да су газили људе иза решетака

6 ч

0
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Хроника

СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

6 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner