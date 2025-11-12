Отац и син из Велике Кладуше осумњичени да су газили људе иза решетака

Извор:
12.11.2025
10:33
Јасмин Поњевић и његов малољетни син иду у притвор на мјесец дана након инцидента који се догодио у Великој Кладуши током викенда.
То је одлука Општинског суда у Великој Кладуши пред којим је јуче одржано рочиште по приједлогу Тужилаштва Унско-санског кантона.
Тужилаштво је предложило одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело или да ће довршити покушано кривично дјело.
Поњевић је 9. новембра на магистралном путу М-4.3 у мјесту Трнови, општини Велика Кладуша, након саобраћајне несреће, учествовао у физичком сукобу са више особа.
Истог дана је ухапшен, а извршеним претресом породичне куће код њега је пронађена одређена количина муниције.
Тужилаштво је отворило истрагу због постојања основа сумње да је Поњевић починио кривично дјело Насилничко понашање у стицају с кривичним дјелом Недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
"У наредном периоду наставиће се проводити истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела", саопштено је раније из тужилаштва.
Како су навели, ток кривичног поступка у односу на његовог малољетног сина који је учествовао у овом догађају не може се објавити, а како то налаже Закон о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ.
Иначе, његов малољетни син је, како се видјело на снимку, послије физичког сукоба његовог оца са осталим учесницима у несрећи, упалио аутомобил и кренуо на окупљене. Усљед догађаја четири особе су задобиле повреде.
