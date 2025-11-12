Logo
Large banner

''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

Извор:

АТВ

12.11.2025

09:56

Коментари:

0
''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

Осумњичени А. Алихоџић, који је јутрос ухапшен због сумње да је покушао да врбује дјевојчицу за задовољење полних потреба, предат је у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.

Из Тужилаштва КС је саопштено да се он сумњичи за Кривична дјела мамљење дјеце за задовољење полних потреба, покушај искориштавања дјетета ради порнографије и упознавање дјетета са порнографијом

"Након што га испита поступајући тужилац, одлучиће о даљим мјерама", саопштено је Тужилаштва КС.

Алихоџић се сумњичи да је наведена кривична дјела починио на штету дјевојчице од 13 година.

Подсјетимо, федерални медији јутрос су објавили да је Алихоџић ухапшен због сумње да се дописивао са дјевојчицом коју је покушавао наговорити на полни однос.

Како "Аваз" пише, малољетница је пријавила свом оцу да је добила поруку са непознатог броја на Вибер, па није прочитала ништа од дегутантног садржаја који је мушкарац послао.

Комуникацију са истим водио је отац од малољетнице.

Подијели:

Таг:

сексуално злостављање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бахата вожња

Хроника

Нови случај дивљања у БиХ: Возио 95 преко ограничења и све снимио

2 ч

0
Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

Свијет

Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

2 ч

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Свијет

Дјечак (9) продао бицикл како би отишао на такмичење: Кући се вратио са златном медаљом

2 ч

0
Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Свијет

Кијев планирао убиство митрополита Тихона

2 ч

0

Више из рубрике

Бахата вожња

Хроника

Нови случај дивљања у БиХ: Возио 95 преко ограничења и све снимио

2 ч

0
Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима

Хроника

Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима

2 ч

0
Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила

Хроника

Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила

3 ч

0
Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

Хроника

Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner