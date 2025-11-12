''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

Извор:
АТВ
12.11.2025
09:56
Коментари:0
Осумњичени А. Алихоџић, који је јутрос ухапшен због сумње да је покушао да врбује дјевојчицу за задовољење полних потреба, предат је у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.
Из Тужилаштва КС је саопштено да се он сумњичи за Кривична дјела мамљење дјеце за задовољење полних потреба, покушај искориштавања дјетета ради порнографије и упознавање дјетета са порнографијом
"Након што га испита поступајући тужилац, одлучиће о даљим мјерама", саопштено је Тужилаштва КС.
Алихоџић се сумњичи да је наведена кривична дјела починио на штету дјевојчице од 13 година.
Подсјетимо, федерални медији јутрос су објавили да је Алихоџић ухапшен због сумње да се дописивао са дјевојчицом коју је покушавао наговорити на полни однос.
Како "Аваз" пише, малољетница је пријавила свом оцу да је добила поруку са непознатог броја на Вибер, па није прочитала ништа од дегутантног садржаја који је мушкарац послао.
Комуникацију са истим водио је отац од малољетнице.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму