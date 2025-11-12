Logo
Кијев планирао убиство митрополита Тихона

СРНА

12.11.2025

09:36

Украјина је имала за циљ да омете руско-америчке преговоре о украјинском рјешењу покушајем убиства митрополита симферопољског и кримског Тихона /Шевкунова/, саопштила је руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.

"Примарни циљ овог саботажно-терористичког чина био је ометање руско-америчких преговора о рјешавању украјинског сукоба, при чему је кијевски режим очекивао да ће успјешан напад на митрополита Тихона приморати Русију да напусти мировне преговоре", наводи се у саопштењу ФСБ-а.

У саопштењу се истиче да је истрага идентификовала нове особе умијешане у осујећени атентат.

"Докази против осумњичених у овом случају добијени су током претреса и испитивања спроведених у Москви, Псковској области и на Криму", наводи се у саопштењу.

ФСБ је саопштио да наставља истрагу о осујећеном атентату на митрополита Тихона, који је организовала украјинска обавјештајна служба.

ФСБ је 28. фебруара извјестио о спречавању терористичке завјере у Москви усмјерене на митрополита Тихона, коју је испланирала украјинска обавјештајна служба.

Осумњичени, његов помоћник Денис Попович и московски свештеник Никита Иванкович, регрутовани су путем "Телеграма" и примили су импровизовану експлозивну направу коју су намјеравали да детонирају у Сретењском манастиру, а лажни пасоши су им заплијењени након хапшења.

Русија

Украјина

