Продаја и конзумација алкохола биће забрањена у овим сатима

Извор:

Б92

12.11.2025

09:23

Продаја и конзумација алкохола биће забрањена у овим сатима
Фото: pexels/Chris F

Власти Тајланда пооштриле су забране алкохолних пића, а продаја и конзумирање алкохола биће дозвољени само десет сати дневно.

Тајланд је деценијама имао временска ограничења продаје алкохола, која су додатно пооштрена ревидираним "Законом о контроли алкохолних пића", којим је предвиђено да локално становништво и туристи могу да купују и конзумирају алкохол само између 11 и 14 часова и од 17 часова до поноћи, преноси Шпигел.

У супротном предвиђене су казне и за трговце и за купце у износу до 10.000 бата, што је приближно 270 евра. Међународни аеродроми, лиценцирани барови, клубови и хотелски ресторани су изузети из ове мере.

На снази остаје забрана продаје алкохола млађима од 20 година, конзумирање алкохола у возилима, као и рекламирање алкохолних пића, пише Б92.

Алкохол

