Жика Јакшић купио гробно мјесто поред Саше Поповића

Водитељ Жика Јакшић открио је да је прије 8 година купио гробно мјесто на Бежанијском гробљу и да ће почивати поред Саше Поповића.
Естрадни маг Саша Поповић преминуо је 1. марта 2025. године у Паризу, а сахрањен је на Бежанијском гробљу у Београду.
Његов дугогодишњи пријатељ и колега Жика Јакшић сада је открио непознате детаље и признао да је Бане Обрадовић своје гробно мјесто уступио Саши Поповићу.
- Ја сам прије седам, осам година купио своје вјечно коначиште. Првобитно је ту требало да буде Бане Обрадовић, али пошто је Саша отишао изненада онда је он уступио њему и тако да ћемо Саша и ја, кад будем умро, да будем поред њега и то ће бити највеселије гробље на свијету. Ми ћемо на миру да правимо и "Звезде Гранда" и "Никад није касно", рекао је Жика кроз осмијех у емисији "Глам и драма".
