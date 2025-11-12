Logo
Жика Јакшић купио гробно мјесто поред Саше Поповића

Телеграф

12.11.2025

09:06

Жика јакшић водитељ
Фото: Blic TV/YouTube

Водитељ Жика Јакшић открио је да је прије 8 година купио гробно мјесто на Бежанијском гробљу и да ће почивати поред Саше Поповића.

Естрадни маг Саша Поповић преминуо је 1. марта 2025. године у Паризу, а сахрањен је на Бежанијском гробљу у Београду.

Његов дугогодишњи пријатељ и колега Жика Јакшић сада је открио непознате детаље и признао да је Бане Обрадовић своје гробно мјесто уступио Саши Поповићу.

- Ја сам прије седам, осам година купио своје вјечно коначиште. Првобитно је ту требало да буде Бане Обрадовић, али пошто је Саша отишао изненада онда је он уступио њему и тако да ћемо Саша и ја, кад будем умро, да будем поред њега и то ће бити највеселије гробље на свијету. Ми ћемо на миру да правимо и "Звезде Гранда" и "Никад није касно", рекао је Жика кроз осмијех у емисији "Глам и драма".

Жика Јакшић

Saša Popović

