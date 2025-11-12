Емотивна објава кћерке Младена Жижовића обишла регион: Да знаш...

Извор:
Велика трагедија задесила је српски и регионални фудбал прије осам дана, када је на утакмици Суперлиге Србије између Младости из Лучана и Радничког из Крагујевца преминуо стратег гостију Младен Жижовић.
Њему је позлило на терену, срушио се, хитна помоћ је брзо реаговала, али није било спаса за младог тренера који је напустио овај свијет са само 44 године, преноси Телеграф.
Велики број људи је остао затечен овом вијешћу, јављали су се редом Феђа Дудић, Ненад Лалатовић, као и цијели српски и регионални клубови, који су одавали посљедњу почаст преминулом тренеру.
Ипак, један снимак је наишао на салву емоција, пошто је Младенова кћерка објавила на друштвеној мрежи Тикток заједничке слике са њим као и пјесму “Да знаш” од Весне Писаровић, уз цитат “да знаш како тужна сам без тебе”.
