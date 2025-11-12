Logo
Large banner

Емотивна објава кћерке Младена Жижовића обишла регион: Да знаш...

Извор:

Телеграф

12.11.2025

08:45

Коментари:

0
Младен Жижовић
Фото: АТВ

Велика трагедија задесила је српски и регионални фудбал прије осам дана, када је на утакмици Суперлиге Србије између Младости из Лучана и Радничког из Крагујевца преминуо стратег гостију Младен Жижовић.

Њему је позлило на терену, срушио се, хитна помоћ је брзо реаговала, али није било спаса за младог тренера који је напустио овај свијет са само 44 године, преноси Телеграф.

Велики број људи је остао затечен овом вијешћу, јављали су се редом Феђа Дудић, Ненад Лалатовић, као и цијели српски и регионални клубови, који су одавали посљедњу почаст преминулом тренеру.

Ипак, један снимак је наишао на салву емоција, пошто је Младенова кћерка објавила на друштвеној мрежи Тикток заједничке слике са њим као и пјесму “Да знаш” од Весне Писаровић, уз цитат “да знаш како тужна сам без тебе”.

Ову емотивну објаву можете погледати на овом линку.

Подијели:

Таг:

Младен Жижовић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

Фудбал

ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

16 ч

0
Крај за Станковића у Москви

Фудбал

Крај за Станковића у Москви

17 ч

0
Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Фудбал

Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

18 ч

0
Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

Фудбал

Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner