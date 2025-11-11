Крај за Станковића у Москви

11.11.2025
Српски тренер Дејан Станковић више није тренер Спартака из Москве.
Клуб из Москве званично се огласио: "Спартак се тренутно налази на шестом мјесту на табели руске Премијер лиге, што не задовољава руководство клуба. Након разговора са Дејаном Станковићем, донијета је одлука о прекиду односа уз обострани пристанак.
Руски великан и бивши фудбалер споразумно су се договорили о растанку. Већ дуго се говорило да би Спартак и Станковић могли да окончају сарадњу, а посебно се потенцирало да би Србин могао добити отказ. Међутим, послије разговора обје стране су се усагласиле у одлукама.
Дејан Станковић преузео је Спартак у љето 2024. након доласка из Ференцвароша, са којим је освојио титулу у Мађарској. На клупи Московљана прошле сезоне водио је тим до четвртог мјеста у тамошњој Премијер лиги.
Прије Спартака водио је и Црвену звезду и Сампдорију.
Захваљујемо Дејану и његовим помоћницима на њиховом раду и желимо им пуно у даљој каријери", стоји у објави клуба.
