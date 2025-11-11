Logo
Large banner

Крај за Станковића у Москви

11.11.2025

18:17

Коментари:

0
Крај за Станковића у Москви

Српски тренер Дејан Станковић више није тренер Спартака из Москве.

Клуб из Москве званично се огласио: "Спартак се тренутно налази на шестом мјесту на табели руске Премијер лиге, што не задовољава руководство клуба. Након разговора са Дејаном Станковићем, донијета је одлука о прекиду односа уз обострани пристанак.

Руски великан и бивши фудбалер споразумно су се договорили о растанку. Већ дуго се говорило да би Спартак и Станковић могли да окончају сарадњу, а посебно се потенцирало да би Србин могао добити отказ. Међутим, послије разговора обје стране су се усагласиле у одлукама.

Дејан Станковић преузео је Спартак у љето 2024. након доласка из Ференцвароша, са којим је освојио титулу у Мађарској. На клупи Московљана прошле сезоне водио је тим до четвртог мјеста у тамошњој Премијер лиги.

Прије Спартака водио је и Црвену звезду и Сампдорију.

Захваљујемо Дејану и његовим помоћницима на њиховом раду и желимо им пуно у даљој каријери", стоји у објави клуба.

Подијели:

Тагови:

Dejan Stanković

Spartak Moskva

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Фудбал

Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

3 ч

0
Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

Фудбал

Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

3 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Младог бразилског фудбалера случајно убио његов брат

6 ч

0
Младен Жижовић

Фудбал

Борац зове навијаче, сав приход иде породици Жижовић

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

20

49

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

20

47

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

20

45

Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

20

36

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner