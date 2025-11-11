Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

11.11.2025
17:03
Коментари:0
Највећи клубови у региона, са својим младим селекцијама, биће присутни на другом по реду ‘’SB Academy Cup 2025’’ у Бањалуци који ће током три турнирска дана, од 12. до 14. децембра, угостити Црвену звезду, Партизан, Динамо, Борац, Осијек, Кустошију и београдски Атацанте.
Турнир ће се одржати у двије старосне селекције У9 (2017. годиште) и У8 (2018. годиште) што представља надградњу у односну на премијерно издање. Биће то одлична прилика да SB Academy прослави први рођендан и да се осврнемо на до сада урађено.
- Иза нас је годину дана рада и рапидног раста. Све планиране циљеве за овај период смо испунили и то нас много радује. Пред нама су нови изазови, а сами себи задали смо високе захтјеве. И овај турнир говори у прилог томе, жељели смо да окупимо најбоље клубове из региона. ‘’SB Academy Cup 2025’’ представља својеврсни сајам фудбала, сајам талента. Сигуран сам да ће ови клинци показати све оно што уче на тренинзима - рекао је координатор SB Academy Cup 2025 Дражен Драгосављевић.
Прошлогодишњи турнир освојила је Црвена звезда која је у финалу побиједила београдски Winner. И овај пут, најављен је долазак познатих фудбалера који ће својим присуством обрадовати малишане.
