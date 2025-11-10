Logo
Large banner

Фудбалера дјевојка ухватила у превари и објавила снимак

Извор:

Агенције

10.11.2025

20:18

Коментари:

0
Ники Сеј
Фото: Инстаграм

Позната руска музичарка Никки Сеј ухватила је камерунског репрезентативца и члана Динамо Москве Николаса Нгамалеја у љубавној афери те све објавила на друштвеним мрежама.

Наиме, након што је примила више порука дјевојака које су је упозоравале на његово недолично понашање, Сеј га је покушала ухватити на дјелу.

pare novac marke

Економија

Када, колико и коме ће бити веће пензије?

Уз помоћ пријатељице и двојице приватних заштитара присилила је Камерунца да отвори врата стана, а кад су ушли затекли су наводну његову љубавницу.

Нгамалеј је камерунски фудбалски репрезентативац који игра на позицији крилног нападача, а одличним играма у својој домовини брзо је доспио под радар европских клубова.

Прије девет година је отишао у аустријски Алтах, потом и у швајцарски Yанг Бојс гдје је четири пута освојио наслов првака Швајцарске, а онда у Динамо из Москве за одштету од 2 милиона евра.

За камерунску репрезентацију је до сада скупио 61 наступ и пет голова, а 2017. године освојио је златну медаљу на Афричком купу нација.

Policija Srpska

Хроника

Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

Иначе, због љубавне афере пропустио је лет за Камерун гдје је требао стићи на репрезентативно окупљање за утакмицу против Конга у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године.

Подијели:

Тагови:

превара

прељуба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

Фудбал

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Хаос на терену: Навијач утрчао и убо фудбалера у врат

11 ч

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Фудбал

Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

12 ч

0
Напад на судију у Београду

Фудбал

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner