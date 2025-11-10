Фудбалера дјевојка ухватила у превари и објавила снимак

Извор:
10.11.2025
20:18
Позната руска музичарка Никки Сеј ухватила је камерунског репрезентативца и члана Динамо Москве Николаса Нгамалеја у љубавној афери те све објавила на друштвеним мрежама.
Наиме, након што је примила више порука дјевојака које су је упозоравале на његово недолично понашање, Сеј га је покушала ухватити на дјелу.
Уз помоћ пријатељице и двојице приватних заштитара присилила је Камерунца да отвори врата стана, а кад су ушли затекли су наводну његову љубавницу.
Нгамалеј је камерунски фудбалски репрезентативац који игра на позицији крилног нападача, а одличним играма у својој домовини брзо је доспио под радар европских клубова.
Прије девет година је отишао у аустријски Алтах, потом и у швајцарски Yанг Бојс гдје је четири пута освојио наслов првака Швајцарске, а онда у Динамо из Москве за одштету од 2 милиона евра.
За камерунску репрезентацију је до сада скупио 61 наступ и пет голова, а 2017. године освојио је златну медаљу на Афричком купу нација.
Иначе, због љубавне афере пропустио је лет за Камерун гдје је требао стићи на репрезентативно окупљање за утакмицу против Конга у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године.
