Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

10.11.2025
20:06
Коментари:0
Мушкарац са међународне потраге ухапшен је данас у Бањалуци након што су га полицијски службеници ПС Лауш затекли у саобраћајном прекршају.
Како сазнаје АТВ мушкарац је затечен у аутомобилу "голф 7", шведских регистарских ознака. Полицајци су кренули да му пишу прекршајни налог када су провјерама утврдили да је МУП Републике Српске за њим расписао међународну потрагу.
Убрзо се испоставило да ни возило није регуларно и да је такође активно на потрази Интерпола.
Према незваничним информацијама крађа возила пријављена је 7. новембра на територији Краљевине Шведске. Даљим провјерама је утврђено да је возило исти дан ушло у БиХ преко границе са Србијом.
Рад на предмету је у току.
