Logo
Large banner

Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Извор:

АТВ

10.11.2025

16:58

Коментари:

0
Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Лице које је ударило жену аутом, а која је од задобијених повреда преминула, ухапшено је данас у Бијељини.

"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, данас 10.11.2025. године лишили су слободе лице иницијала Д.С. са подручја града Бијељина због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“ и „Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди“, наводе из ПУ Бијељина.

На локалном путу у мјесту Батковић, град Бијељина, јуче 09. новембра 2025. године око 16,50 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.

saobraćajna nezgoda uvidjaj policija rs

Хроника

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

"У незгоди је учествовало непознато путничко моторно возило и возач који се удаљио са лица мјеста и пјешак лице Д.С. са подручја града Бијељина које је од задобијених повреда смртно страдало.Брзим и ефикасним оперативним радом на терену, полицијски службеници идентификовали су и лишили слободе осумњичено лице Д.С. од кога је привремено одузет путнички аутомобил марке „Golf“ са оштећењима, а за који постоје основи сумње да је осумњичено лице управљало наведеним возилом у саобраћајној незгоди", саопштено је из ПУ Бијељина.

Након документовања предмета, против лица Д.С. слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Убио пса моторном тестером, па претукао жену: Ухапшен монструм

3 ч

0
Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Хроника

Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

3 ч

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Хроника

Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

4 ч

0
Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

Хроника

Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

19

07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

18

57

Централне вијести, 10.11.2025.

18

56

Враћа се Михољско љето?

18

51

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner