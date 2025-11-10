Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Извор:
Лице које је ударило жену аутом, а која је од задобијених повреда преминула, ухапшено је данас у Бијељини.
"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, данас 10.11.2025. године лишили су слободе лице иницијала Д.С. са подручја града Бијељина због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“ и „Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди“, наводе из ПУ Бијељина.
На локалном путу у мјесту Батковић, град Бијељина, јуче 09. новембра 2025. године око 16,50 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.
"У незгоди је учествовало непознато путничко моторно возило и возач који се удаљио са лица мјеста и пјешак лице Д.С. са подручја града Бијељина које је од задобијених повреда смртно страдало.Брзим и ефикасним оперативним радом на терену, полицијски службеници идентификовали су и лишили слободе осумњичено лице Д.С. од кога је привремено одузет путнички аутомобил марке „Golf“ са оштећењима, а за који постоје основи сумње да је осумњичено лице управљало наведеним возилом у саобраћајној незгоди", саопштено је из ПУ Бијељина.
Након документовања предмета, против лица Д.С. слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.
