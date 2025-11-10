Logo
Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

Аваз

10.11.2025

15:05

Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја
У наставку суђења за злоупотребе положаја у грађевинским пословима на Илиџи, свједоци Тужилаштва испричали су како је инспекција издала налог за обустављање радова на изградњи паркинга ресторана “Брајловић” на Илиџи, али да је он упркос забрани изграђен.

Свједок Тужилаштва Мирсад Смаилагић, главни федерални водни инспектор, рекао је како је, према пријави, у априлу 2017. године вршио инспекцијски надзор у улици Самира Ћатовића Кобре у општини Илиџа. Навео је да је била ријеч о пријави због нелегалне градње, те да је том приликом утврдио да је дошло до кршења Закона о водама, на начин да је изградњом паркинга код ресторана “Брајловић” угрожен водоток ријеке Жељезнице.

Прије него је отишао у надзор, свједок је, како је појаснио, затражио и од општинске грађевинске инспекторице на Илиџи да с њим иде у заједнички надзор, јер водни инспектори немају надлежност да издају рјешења за уклањање објеката. Сјетио се како се инспекторица с којом је разговарао звала Јелена и да му је рекла да не смије излазити на терен и да ће накнадно сачинити записник.

Потврдио је и дио изјаве из записника од октобра 2022. године, који му је предочио тужилац Марко Мочевић, у којем је навео како му је инспекторка рекла да “не смију ништа без начелника” и да је стекао дојам да “доље влада нека страховлада”.

Издат прекршајни налог

По завршетку надзора, Смаилагић је, како је казао, издао рјешење о забрани радова и прекршајни налог, те је од компаније која је изводила радове добио обавјештење да су поступили по рјешењу. Али је додао и да ништа није урађено на самом локалитету, а да је паркинг данас довршен и у функцији.

Тужиоцу је појаснио да је током надзора тражио на увид одобрење за грађење, јер у њему би требала да постоји водна сагласност, али одобрење није добио, због чега је и изрекао санкције.

Адиси Захирагић, предсједници Судског вијећа, појаснио је да без водне дозволе постоји опасност да се неким радовима промијени тло до мјере да може изазвати поплаве, јер се објекат налазио у плавном подручју.

Одговарајући Нермину Мулалићу, браниоцу првооптуженог Сенаида Мемића, свједок је рекао како након априла 2017. никада више није поступао у овом предмету. Појаснио је да је поступио по пријави, али се није могао сјетити чијој, као и да му није познато да је Општина Илиџа склопила споразум о изградњи паркинга, нити издавала рјешења о изградњи и кориштењу паркинга ресторана “Брајловић”. Додао је и то да је забрану градње изрекао по члану 96. Закона о водама, који уређује забране на поплавном подручју, а не према члану 12., који уређује захвате на водном добру, јер тада није била одређена граница водног добра ријеке Жељезнице.

На питања Мухидина Капе, браниоца Амира Арнаутовића, свједок се присјетио да је Арнаутовић с њим био на мјесту надзора, те да су сачинили записник о покретању управног спора. Након увида у записник, који је приложен као доказ Одбране, свједок је потврдио да је као присутан потписао записник, да је констатовано да постоји урбанистичка сагласност за паркинг и да је наређена обустава радова.

Смаилагић је свједочио у предмету у којем оптужница за злоупотребу положаја или овлаштења терети Сенаида Мемића, бившег начелника Општине Илиџа, Љиљану Етеровић, стручну савјетницу за правне послове у Служби за просторно уређење, Азру Мулаосмановић, стручну сарадницу за послове урбанизма, те грађевинске општинске инспекторе Амира Арнаутовића и Сању Чизмеџић.

Власта Меић, стручна сарадница за водна добра у Федералном министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство, рекла је како је у августу 2018. године донесено рјешење о граници водног добра ријеке Жељезнице. Појаснила је како је она сачинила нацрт рјешења, према нацрту који је раније доставила Агенција за водно подручје ријеке Саве, те да га је потписао ресорни министар.

Могућност градње

Додала је како се могућност градње у близини ријеке утврђује када се дефинише граница водног добра, те да паркинг мора имати водне акте и дозволе, јер не би требао бити изграђен без дозволе.

Браниоцу Мулалићу потврдила је да није била никада ангажована у вези са специфичним паркингом ресторана “Брајловић”, те да не зна да ли су раније биле одређене границе водног добра, јер зна само оно што је утврђено овим рјешењем.

Суђење ће бити настављено 17. новембра.

(Аваз)

