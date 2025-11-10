Logo
Због алкохола санкционисано 97 возача

10.11.2025

14:34

Због алкохола санкционисано 97 возача
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бањалука контролисали су на подручју овог града, Лакташа и Кнежева током викенда 2.647 учесника у саобраћају, од којих је због алкохола санкционисано 97 возача.

Санкционисана су 42 возача јер су у крви имала од 0,31 до 0,80 промила алкохола, док је 41 возач имао од 0,81 до 1,50 промила.

У службеним просторијама до истрежњења задржано је 14 возача који су имали 1,5 промила алкохола у крви, а код три возача утврђена је количина алкохола већа од два промила, саопштено је из бањалучке Полицијске управе.

Бањалучка полиција ухапсила је пијаног возача из Прњавора чији су иницијали Д.М. чији је аутомобил учествовао у саобраћајној незгоди.

Д.М. је ухапшен јуче, а код њега је утврђено 1,58 промила алкохола у крви.

Припадници Полицијске управе Бањалука, с циљем спречавања злоупотребе дроге, санкционисали су лица из Бањалуке В.Б. и Р.Ј, из Санског Моста М.Х, као и лице из Хрватске Д.Т.

Током викенда, од лица В.Б. и М.Х. одузета је одређена количина зелене биљне материје која подсјећа на марихуану, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Од лица Д.Т. су одузете таблете које подсјећају на екстази, а од лица Р.Ј. лијекови без медицинске документације.

Лице Б.Т. из Бањалуке ухапшено је због почињеног прекршаја из Закона о јавном реду и миру, а припадници полиције уочили су како конзумира џоинт.

Лице из Бањалуке Л.В. ухапшено је јер је приликом контроле возила којим је управљало одбило да се подвргне испитивању на дрогу.

О овом је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.

alkotest

