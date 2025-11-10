Епилог хаоса у Великој Кладуши: Повријеђене четири особе, од којих једна теже

Извор:
Аваз
10.11.2025
14:21
Коментари:0
Јасмин Поњевић је управљајући возилом при великој брзини и преласком у другу траку изазвао саобраћајну несрећу у мјесту Трнови код Велике Кладуше, а све што се десило након тога је на нивоу хорор филмова.
Он је зауставио возило поред цесте и изашао из возила да се физички обрачуна с окупљенима, а након што је добио ударац и пао на под, његов малољетни син, који је био сувозач, је сјео за волан и одлучио да прегази окупљене.
Свијет
Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину
Из МУП-а УСК су рекли да ће квалификација највјероватније ићи у смјеру покушаја убиства.
Том приликом је једна особа задобила тешке тјелесне повреде, двије лакше, док за четврту особу није познат степен повреда.
Подсјећамо, раније су из МУП-а УСК рекли за портал "Аваза" рекли да су и отац и син ухапшени након немилог догађаја.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Тренутно на програму