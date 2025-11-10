Logo
Епилог хаоса у Великој Кладуши: Повријеђене четири особе, од којих једна теже

Извор:

Аваз

10.11.2025

14:21

Коментари:

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши
Фото: Facebook/Screenshot

Јасмин Поњевић је управљајући возилом при великој брзини и преласком у другу траку изазвао саобраћајну несрећу у мјесту Трнови код Велике Кладуше, а све што се десило након тога је на нивоу хорор филмова.

Он је зауставио возило поред цесте и изашао из возила да се физички обрачуна с окупљенима, а након што је добио ударац и пао на под, његов малољетни син, који је био сувозач, је сјео за волан и одлучио да прегази окупљене.

Болница

Свијет

Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

Из МУП-а УСК су рекли да ће квалификација највјероватније ићи у смјеру покушаја убиства.

Том приликом је једна особа задобила тешке тјелесне повреде, двије лакше, док за четврту особу није познат степен повреда.

Подсјећамо, раније су из МУП-а УСК рекли за портал "Аваза" рекли да су и отац и син ухапшени након немилог догађаја.

