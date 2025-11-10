Возач пројурио кроз црвено на семафору: Мајку и дијете секунде дијелиле од сигурне смрти

Извор:
Тешка саобраћајна незгода догодила се у Ваљеву, у вечерњим сатима на једној од градских раскрсница, а како се види на снимку објављеном на друштвеној мрежи Инстаграм, трагедија је избјегнута за длаку.
На снимку се јасно види жена са малим дјететом која прилази раскрсници и пјешачком прелазу и чека зелено за пјешаке. У истом тренутку, из супротних смјерова наилазе возила, а аутомобил који долази са лијеве стране великом брзином пролази на црвено свјетло на семафору и директно удара у други аутомобил који је у том тренутку наилазио кроз раскрсницу.
Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу
Од силине судара, возило које је прошло кроз црвено одбија се и удара у семафор који се налази у непосредној близини мајке и дјетета. Дијелови аутомобила разлетјели су су се на све стране, док је жена, која је већ примјетила да постоји могућност да дође до судара обгрлила своје дијете.
Захваљујући њеној реакцији, као и самој бандери на којој је семафор, спријечено је да дође до још веће трагедије. Престрављена мајка је инстинктивно подигла дијете у наручје и почела да бјежи, штитећи га својим тијелом.
Мајка и дијете су, чудесном срећом и прибраношћу, прошли без физичких повреда, а у коментарима ове објаве нижу се шокирани коментари.
Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције
"Ову жену спасила бандера", "Бог их спасио, свака част за госпођу како је инстинктивно подигла дијете да не настрада", "Радник или радници који су монтирали семафор, да добију 16 плата унапријед. Спасили су два живота, браво за њих и свака част", само су неки од коментара.
За сада нема званичих информација о самој незгоди, као ни о стању учесника.
