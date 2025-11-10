Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Извор:
Град Тузлу и Босну и Херцеговину је у уторак, 4. новембра, погодила вијест о ужасној трагедији.
У пожару који је избио у Дому пензионера у Тузли смртно је страдало 13 особа.
Пожар је захватио седми спрат ове установе на којем су се налазиле непокретне особе а на терен су одмах изашли ватрогасци, хитна помоћ, полиција, али и обични грађани који су пружили сву могућу помоћ у гашењу пожара и спашавању старих особа које бораве у Дому.
Трагични биланс овог немилог догађаја је смрт 13 особа, углавном старије животне доби. Оно од чега јавност страхује јесте да тај број још увијек није коначан, с обзиром да је 12 особа хоспитализовано у Универзитетском клиничком центру у Тузли са повредама и посљедицама од пожара.
Портал Тузлански.ба објавио је имена и презимена погинулих уз њихове године рођења, а ријеч је о: Иви Лучићу (1944.), Курбашић Расеми (1947.), Бегановић Зиаду (1958.), Мехмединовић Аземи (1936.), Јашарагаић Хави (1935.), Пашановић Атифу (1948.), Мркић Марку (1929.), Ластрић Милени (1936.), Тучић Садбери (1950.), Малкочевић Зајиму (1952.), Џаферовић Рувејди (1940.), Ибришимовић Ахмету (1944.) и Табукчић Самији (1941.).
Јавности још увијек нису познати детаљи ове трагедије.
Узрок пожара још увијек није познат, док о одговорности одговорни лица такође нема ни говора. Грађани се надају што скоријим одговорима како би истина и правда за погинуле била задовољена.
