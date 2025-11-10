Logo
Large banner

Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Извор:

Агенције

10.11.2025

12:11

Коментари:

0
Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Град Тузлу и Босну и Херцеговину је у уторак, 4. новембра, погодила вијест о ужасној трагедији.

У пожару који је избио у Дому пензионера у Тузли смртно је страдало 13 особа.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

Поново скочила цијена горива у Српској

Пожар је захватио седми спрат ове установе на којем су се налазиле непокретне особе а на терен су одмах изашли ватрогасци, хитна помоћ, полиција, али и обични грађани који су пружили сву могућу помоћ у гашењу пожара и спашавању старих особа које бораве у Дому.

Трагични биланс овог немилог догађаја је смрт 13 особа, углавном старије животне доби. Оно од чега јавност страхује јесте да тај број још увијек није коначан, с обзиром да је 12 особа хоспитализовано у Универзитетском клиничком центру у Тузли са повредама и посљедицама од пожара.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Портал Тузлански.ба објавио је имена и презимена погинулих уз њихове године рођења, а ријеч је о: Иви Лучићу (1944.), Курбашић Расеми (1947.), Бегановић Зиаду (1958.), Мехмединовић Аземи (1936.), Јашарагаић Хави (1935.), Пашановић Атифу (1948.), Мркић Марку (1929.), Ластрић Милени (1936.), Тучић Садбери (1950.), Малкочевић Зајиму (1952.), Џаферовић Рувејди (1940.), Ибришимовић Ахмету (1944.) и Табукчић Самији (1941.).

Јавности још увијек нису познати детаљи ове трагедије.

Узрок пожара још увијек није познат, док о одговорности одговорни лица такође нема ни говора. Грађани се надају што скоријим одговорима како би истина и правда за погинуле била задовољена.

Подијели:

Тагови:

Тузла

пожар

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

Република Српска

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

1 ч

0
Novac KM Konvertibilne marke

Хроника

Градишка: Камионџија покушао подмитити полицајце, одузели му паре

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Пронађен хеликоптер који се срушио у Италији: Два бизнисмена се воде као нестала

2 ч

0
Тајфун Филипини

Свијет

Супертајфун се приближава Тајвану, наређена евакуација

2 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Хроника

Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

1 ч

0
Novac KM Konvertibilne marke

Хроника

Градишка: Камионџија покушао подмитити полицајце, одузели му паре

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Особа из Црне Горе ухапшена у БиХ по Интерполовој потјерници

2 ч

0
Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством

Хроника

Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner