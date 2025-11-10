Logo
Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством

Огњен Матавуљ

10.11.2025

11:26

Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством
Фото: АТВ

Вишеструки преступник Елдин Хорић (40) из Теслића ухапшен је због сумње да је преко викенда провалио у два кафића и службене просторије ауто школе у Теслићу из којих је украо новац.

Хорић је ухапшен јуче, а током криминалистичке обраде је пријетио убиством полицијским инспекторима и њиховим породицама, због чега је осумњичен и за угрожавање сигурности.

”Полицијски службеници ухапсили су Е.Х. због сумње да је починио три кривична дјела тешке крађе и угрожавање сигурности. Осумњичен је да је у току ноћи између 8. и 9. новембра извршио провалу у два угоститељска објекта и просторије ауто школе у Теслићу. Након тога је у службеним просторијама ПС Теслић упућивало озбиљне пријетње по живот и тијело полицијским службеницима”, саопштила је ПУ Добој.

По наредби суда извршен је претрес објеката које је Хорић користио и том приликом пронађен је одређени износ новца и одјећа који се доводе у везу са провалама.

”Након документовања предмета Е.Х. ће уз извјештај о извршеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој”, наводе у полицији.

Хорић има богат досије. У августу је хапшен због сумње да је опљачкао џамију у Теслићу, док је у јулу привођен због сумње да је одговоран за провале у ветеринарску амбуланту ”Натра”, кафић ”Мими С” и ”Адриатик” осигурање у Теслићу.

Широј јавности постао је познат када се 2017. године са омчом око врата попео на стабло у теслићком парку, пријетећи самоубиством. Након исцрпних 24 часовних преговора Хурић је неповријеђен сишао с дрвета.

