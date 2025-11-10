Logo
Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

10.11.2025

12:41

Коментари:

0
Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције
Фото: АТВ БЛ

Људи из руководства Републике Српске су били спремни прихватити личне санкције зато што нису пристајали на трговину и угрожавање интереса Републике Српске, а сада их они који су трчкарали за /Кристијаном/ Шмитом и били шегрти његових напада на Српску оптужују да су нешто продали како би се ослободили санкција, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Какав јад и чемер од логике. Каква јефтина и срамна политичка манипулација. Па да су били спремни трговати интересима Републике Српске ваљда би истрговали да им се уопште не уводе санкције?!", констатовао је Ковачевић.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

"Оптужују нас за сарадњу са Трамповом Америком? Па шта су очекивали? Да смо први у Европи подржали /Доналда/ Трампа и због тога били под жестоким ударом Бајденове администрације и њихових шефова /Мајкла/ Марфија и Шмита, како бисмо се сукобљавали са Трампом?! Па ово не може проћи ни у јаслицама", поручио је Ковачевић, реагујући на наводе опозиције да је СНСД наводно продао интересе Српске да би им биле скинуте санкције.

Ковачевић је објавио на "Иксу" да су подржали Трампа како би Република Српска престала бити америчка мета, а постала амерички савезник.

"Како би у Савјету безбједности УН рекли да више не желе интервенисати и градити државе, већ да БиХ мора функционисати кроз дијалог три равноправна конститутивна народа. Што управо ми говоримо већ 30 година.

Новак Ђоковић

Економија

Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

И за крај. Питам се шта је све опозиција обећала продати странцима да би је довели на власт, када им је толико тешко повјеровати да ми нисмо продали ништа како би укинули санкције", упитао је Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

Радован Ковачевић

