Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

Извор:
АТВ
10.11.2025
12:32
Коментари:0
У више бањалучких и лакташких насеља данас ће у периоду од 15.00 до 17.00 часова доћи до прекида у испоруци електричне енергије због интервентних радова компаније "Електропренос БиХ" у 110 киловолтној трафостаници "Бањалука 4“, саопштено је из Електрокрајине Бањалука.
У наведеном периоду на подручју Бањалуке без електричне енергије биће потрошачи у насељима Туњице, Рамићи, Куљани, Залужани, Пријечани, Барловци и Липовци, а на подручју Лакташа потрошачи у дијелу насеља Трн, те Буковици, Јаблану и Гламочанима.
