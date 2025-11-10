За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10.11.2025
10:30
Коментари:0
Бањалуку је за девет мјесеци ове године посјетило 96.295 туриста, што је за девет одсто више него лани, а очекује се да ће раст туристичког промета бити настављен до краја године, речено је у бањалучкој Туристичкој организацији.
Из Туристичке организације су навели да је у овом периоду остварено 148.738 ноћења, а прошле године 136.599, што је за 8,8 одсто, уз напомену да су то само регистровани туристи које евидентирају хотели, мотели и пансиони.
Самостални стручни сарадник у Туристичкој организацији Бањалука Младен Шукало изјавио је да треба додати још 3.037 доласка и 5.733 ноћења у типовима смјештаја апартмани, собе за изнајмљивање, куће за одмор и сеоски туризам.
Он је рекао да су то подаци евиденције промета која се води од 1. јануара.
Шукало је навео да је Бањалуку у септембру посјетило 12.576 туриста, од чега 3.717 домаћих и 8.859 страних туриста, који су укупно остварили 19.067 ноћења или за 1.915 ноћења више него у септембру лани.
Домаћи туристи су у септембру остварили 5.775 ноћења, а страни 13.292.
Шукало је изразио очекивање да ће до краја године бити достигнуто 130.000 долазака и 200.000 ноћења.
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму