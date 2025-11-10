Logo
Large banner

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10.11.2025

10:30

Коментари:

0
За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста
Фото: АТВ

Бањалуку је за девет мјесеци ове године посјетило 96.295 туриста, што је за девет одсто више него лани, а очекује се да ће раст туристичког промета бити настављен до краја године, речено је у бањалучкој Туристичкој организацији.

Из Туристичке организације су навели да је у овом периоду остварено 148.738 ноћења, а прошле године 136.599, што је за 8,8 одсто, уз напомену да су то само регистровани туристи које евидентирају хотели, мотели и пансиони.

Самостални стручни сарадник у Туристичкој организацији Бањалука Младен Шукало изјавио је да треба додати још 3.037 доласка и 5.733 ноћења у типовима смјештаја апартмани, собе за изнајмљивање, куће за одмор и сеоски туризам.

Он је рекао да су то подаци евиденције промета која се води од 1. јануара.

Шукало је навео да је Бањалуку у септембру посјетило 12.576 туриста, од чега 3.717 домаћих и 8.859 страних туриста, који су укупно остварили 19.067 ноћења или за 1.915 ноћења више него у септембру лани.

Домаћи туристи су у септембру остварили 5.775 ноћења, а страни 13.292.

Шукало је изразио очекивање да ће до краја године бити достигнуто 130.000 долазака и 200.000 ноћења.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

turisti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Више бањалучких улица данас остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас остаје без струје

6 ч

0
Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Бања Лука

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

1 д

0
Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Бања Лука

Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

2 д

0
Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Бања Лука

Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner