Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Несавјесно одлагање отпада поново баца сјенку на изглед бањалучких насеља. Дивље депоније "ничу" иза дворана и на раскрсницама, а надлежни покушавају редовним контролама и казнама да ријеше овај проблем.
Бројни мјештани насеља Обилићево уочили су новонастале дивље депоније иза дворане "Обилићево" и на раскрсници улица Браце Поткоњака и Цара Лазара. Поједини су се пожалили и на контејнере на Булевару војводе Степе Степановића који им нарушавају прегледност када излазе са паркинга, а, како кажу, већ дуже вријеме стоје на тротоару.
Из Одјељења за комуналне послове и инспекцију рекли су за "Глас Српске" да су контејнери иза дворане "Обилићево" према ресторану "Врбас" били оштећени и да су након санације враћени на своје мјесто.
"Када је ријеч о отпаду који се налази између улица Браце Поткоњака и Цара Лазара, у питању је премјештање контејнера на локацију десет метара ниже у улици Браце Поткоњака, те је у питању несавјесно одлагање отпада од стране грађана", навели су из одјељења.
Према њиховим ријечима, контејнери на Булевару војводе Степе Степановића постављени су на само три метра од претходне локације.
"До тога је дошло након уређења зелене површине на којој су грађани непрописно одлагали отпад, а након уређења парка гдје су постављене нове клупе и засађене саднице, које се налазе у непосредној близини", рекли су надлежни и истакли да је то једино најближе и најадекватније мјесто за њихово постављање.
С обзиром на то да "ничу" дивље депоније у граду, надлежне службе свакодневно обилазе терен.
"Постоји само несавјесно и недозвољено одлагање отпада поред посуда које су предвиђене за одлагање отпада из домаћинства. Доста таквих локација је доведено на заиста завидан ниво уредности уз помоћ Одјељења за комуналну полицију и постављен је видео-надзор", истакли су они.
На територији града постоји чак 29 таквих импровизованих сметлишта.
"На тим локацијама на којима је уочено непрописно одлагање комуналног отпада постављене су камере. Лицима која су непрописно одлагала комунални отпад комунални полицајци Одјељења за комуналну полицију издали су више прекршајних налога", поручили су надлежни.
Мјештанка насеља Обилићево Јасна С. рекла је за "Глас" да им контејнери, који су постављени на тротоару, сметају кад са паркинга иза зграде излазе на главну улицу.
"Прије садашње локације стајали су три метра ниже, али је било прегледније и сигурније укључивање у саобраћај. Дешава се да возачи приликом скретања на паркинг од контејнера не виде друга возила, па је у пар наврата могло доћи и до судара", рекла је она.
Подсјећамо да је у овом насељу мјештанин Жељко Мандић прије више од мјесец дана поручио да се на једној од дивљих депонија одлажу шут, стари намјештај, душеци, остаци зимнице, као и биолошки отпад, попут остатака животиња.
"Одлажу све оно што не желе да ставе испред својих кућа. То привлачи бубашвабе, пацове и остале животиње које разносе отпад, што представља опасност по здравље људи. Угрожени су сви мјештани и дјеца која живе у близини", рекао је тада Мандић.
До закључења овог броја "Гласа" из "Чистоће" нисмо добили одговоре на питања о овом проблему.
