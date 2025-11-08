Logo
АМС РС послао упозорење возачима

АТВ

08.11.2025

12:19

АМС РС послао упозорење возачима
Фото: Pexels

Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче на учестале одроне земље и камења и на могућност оборених стабала на путеве због јаког вјетра у већем дијелу Српске.

Како наводе, у већем дијелу Републике Српске коловози су мокри и клизави због кише која пада, а смањена је и видљивост због ниске облачности.

Владимир Путин

Свијет

Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране

Упућен је апел возачима да буду опрезни.

На граничним прелазима Градишка, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Изачић и Велика Кладуша дуге су колоне возила на излазу из БиХ ка Хрватској.

senat kongres kapitol

Свијет

Сенат одбацио захтјев, наставља се најдужа обустава америчких институција

На осталим прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

