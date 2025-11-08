АМС РС послао упозорење возачима

Извор:
Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче на учестале одроне земље и камења и на могућност оборених стабала на путеве због јаког вјетра у већем дијелу Српске.
Како наводе, у већем дијелу Републике Српске коловози су мокри и клизави због кише која пада, а смањена је и видљивост због ниске облачности.
Упућен је апел возачима да буду опрезни.
На граничним прелазима Градишка, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Изачић и Велика Кладуша дуге су колоне возила на излазу из БиХ ка Хрватској.
На осталим прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
