Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране

Русије Владимир Путин именовао је генерал-пуковника Александра Санчика за замјеника министра одбране.
Санчиково именовање објављено је у декрету на веб-сајту за правне акте руске администрације.
Истовремено, Путин је именовао замјеника министра одбране Андреја Булигу за замјеника секретара руског Савјета безбједности.
