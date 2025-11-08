Logo
Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране

СРНА

08.11.2025

12:11

Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране
Фото: Танјуг/АП

Русије Владимир Путин именовао је генерал-пуковника Александра Санчика за замјеника министра одбране.

Санчиково именовање објављено је у декрету на веб-сајту за правне акте руске администрације.

Свијет

Сенат одбацио захтјев, наставља се најдужа обустава америчких институција

Истовремено, Путин је именовао замјеника министра одбране Андреја Булигу за замјеника секретара руског Савјета безбједности.

Владимир Путин

