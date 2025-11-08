Снажна експлозија у складишту парфема: Броје се мртви и повријеђени

Извор:
Курир
08.11.2025
10:12
Најмање шест особа погинуло је усљед експлозије у складишту парфема у турском Коџаелију.
Локалне власти саопштиле су да је пет особа повријеђено, од којих је једна тешко.
Још се не зна узрок пожара у складишту у којем су се правили парфеми у насељу Мимар Синан.
Интернвенцијом ватрогасаца пожар је засад стављен под контролу, а гувернер вилајета Илхами Акташ изјавио је да је ефикасном интервенцијом ватрогасних служби пожар потпуно угашен.
👉Kocaeli'de parfüm deposu yandı: 6 ölü, 1 yaralı— Kısa Dalga (@kisadalgamedya) November 8, 2025
📌Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.https://t.co/ZqYh3WgNb7 pic.twitter.com/zw2V7Gi2RR
