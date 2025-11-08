Logo
Large banner

Снажна експлозија у складишту парфема: Броје се мртви и повријеђени

Извор:

Курир

08.11.2025

10:12

Коментари:

0
Експлозија у складишту парфема Турска
Фото: Kısa Dalga/X/Screenshot

Најмање шест особа погинуло је усљед експлозије у складишту парфема у турском Коџаелију.

Локалне власти саопштиле су да је пет особа повријеђено, од којих је једна тешко.

Дајак

Бања Лука

Врбасом поново запловио потопљени дајак

Још се не зна узрок пожара у складишту у којем су се правили парфеми у насељу Мимар Синан.

Интернвенцијом ватрогасаца пожар је засад стављен под контролу, а гувернер вилајета Илхами Акташ изјавио је да је ефикасном интервенцијом ватрогасних служби пожар потпуно угашен.

Подијели:

Тагови:

Turska

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

Република Српска

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

3 ч

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Република Српска

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

3 ч

0
Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова

3 ч

0
Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Савјети

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

3 ч

0

Више из рубрике

Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова

3 ч

0
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

Свијет

''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

3 ч

0
Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

Свијет

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

4 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

29

Умро Владимир Вукчевић

13

28

Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

13

21

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

13

16

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

13

09

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner