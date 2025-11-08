Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова

Извор:
СРНА
08.11.2025
09:56
Руска противваздушна одбрана уништила је током ноћи 79 украјинских дронова изнад 10 регија, саопштило је руско Министарство одбране.
Из Министарства су навели да је 36 дронова оборено изнад Ростовске области, 10 изнад Брјанске области, девет изнад Курске области, осам изнад Волгоградске области, по пет изнад Белгородске области и Крима.
Три дрона оборена су изнад Саратовске области и по један изнад Вороњешке, Смоленске и Орловске области.
