Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Када вас боли грло, заборавите на киселу, љуту и хрскаву храну која би га додатно могла изиритирати - топла супа, биљни чај с медом и пуно течности су најбољи пут до бржег опоравка.
Упаљено грло може бити веома непријатно, али је један од најчешћих симптома прехладе, сезонских алергија или вирусних инфекција.
Понекад га могу изазвати и сув ваздух или гласно пјевање на концерту, а један од начина да брже прође јесте избјегавање хране која погоршава симптоме.
Како истиче нутриционисткиња Саманта Питерсон, исхрана може значајно утицати на брзину опоравка и осјећај нелагодности.
"Бирајте намирнице које смирују упалу и избјегавајте оне које могу додатно надражити осјетљиво ткиво грла или подстаћи стварање слузи", савјетује Питерсон и наводи списак намирница које је најбоље избјегавати док траје бол у грлу - уз приједлоге шта јести умјесто њих.
Када вас боли грло, прескочите киселе намирнице и напитке попут сока од наранџе, лимунаде, парадајза или соса од парадајза.
"Киселина може додатно надражити већ упаљену слузокожу грла и појачати осјећај пецкања", упозорава Питерсон, а преноси Т-портал.
Умјесто тога, бирајте блаже воће попут банане, папаје или манга.
Иако понекад пожелите нешто љуто да "прочисти" грло, зачињена храна заправо може погоршати стање, нарочито ако бол долази од прекомјерног кашљања.
"Ако волите укус зачина, смањите њихову количину у супама или варивима, а најбоље је љуту храну привремено избјегавати док се грло не смири", савјетује нутриционисткиња Меди Паскваријело.
Грицкалице попут переца, крекера и препеченог хљеба могу додатно изгребати већ осјетљиво грло.
"Њихова груба текстура дјелује као шмиргла на упаљено ткиво", каже Питерсон.
Додаје да умјесто тога, бирате меке и топле оброке: овсену кашу с медом, пире од батата, топле супе или смутије.
Топао чај или супа могу донијети краткотрајно олакшање, али ако су преврући, могу лако опећи слузокожу и погоршати бол.
Стручњаци препоручују топле, не вреле напитке или чак хладне смутије и коцкице леда које могу смањити упалу и ублажити нелагодност.
Супротно увјерењу, алкохол не убија бактерије које изазивају упалу грла - напротив, додатно исушује слузокожу и слаби имуни систем.
Зато се препоручује избјегавање алкохола док сте болесни. Умјесто тога, пијте топлу супу, биљне чајеве, воду или смутије.
"Хладно млијеко или сладолед могу на тренутак ублажити бол, али код многих људи појачавају стварање слузи", каже Питерсон.
То важи и за топле млијечне сосеве. Боља опција су смутији с биљним напицима, попут бадемовог или кокосовог млијека, уз додатак воћа - они хладе грло и не подстичу стварање слузи.
Кофеин, попут алкохола, дехидрира тијело и додатно исушује грло, упозорава Питерсон.
Осим тога, како додаје, омета сан, који је кључан за јачање имунитета.
Умјесто кафе и енергетских пића, бирајте биљне чајеве попут камилице, сљеза или коријена сладића, уз кашичицу меда који има природна антимикробна својства и умирујуће дјеловање.
