Како опрати патике у веш машини, а да их не оштетите

07.11.2025

14:57

Како опрати патике у веш машини, а да их не оштетите

Сезона кише и блата ће нам ускоро наступи, иако посљедњих дана се тако не чини. Свакако, није лоше знати како да обућу коју носите по том времену одржавате чистим и на крају крајева цијелим.

И док желите да им вратите првобитни сјај, вјероватно размишљате како да их оперете. Хоће ли веш машина издржати циклус прања, и хоће ли саме патике преживети третман? Добра вијест је да је прање патика у машини могуће, али уз неколико кључних правила која штите и вашу обућу и машину.

Материјал је пресудан

Прије него што убаците патике у бубањ, провјерите од ког су материјала:

Платнене, мрежасте и гумене патике могу се прати у машини без проблема.

Кожне, антилоп, лаковане или вунене патике боље је чистити ручно како би се избјегло оштећење.

Ово је основно правило које одређује да ли ваша обућа може да преживи машину или не.

Припрема прије прања

Припрема је кључна како би прање било ефикасно и безбједно:

Уклоните пертле и улошке – пертле ставите у мрежасту врећицу да се не запетљају, а улошке оперите ручно.

Уклоните блато и прљавштину – прејак слој блата може зачепити филтер и оштетити машину. Патике добро обришите или исперите под млазом воде.

илу-бака-унука-породица-01092025

Породица

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

Заштитите патике и машину – ставите обућу у мрежасту кесу или јастучницу како би се спречило сударање са бубњем и огреботине.

Прави програм и детерџент

Избор програма и температуре директно утиче на очување облика и боје патика:

Користите њежан програм и хладну воду.

Бирајте благи детерџент који не садржи избељиваче.

Избјегавајте центрифугу превише високих обртаја, јер може деформисати обућу и пореметити баланс машине.

Сушење без ризика

Како би патике задржале облик и дуговјечност:

Никако у сушилицу – топлота може отопити лијепак и деформисати патике.

Сушење на ваздуху – напуните их старим новинама или чистим крпицама да задрже форму док се осуше.

Резултат

Ако се придржавате ових корака, ваше патике ће послије прања изгледати као нове, а веш машина ће остати без огреботина и проблема. Правилна припрема, нежан програм и пажљиво сушење кључ су дуговјечности обуће, чак и током кишних и блатњавих дана.

(телеграф)

