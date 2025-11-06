Три биљке посадите у новембру: Пуна башта чекаће вас на прољеће

06.11.2025
Новембар је право вријеме да припремите башту за наредну сезону и посадите биљке које ће вас на прољеће наградити богатим родом као што су лук, бијели лук и шпинат.
Док земља још није превише хладна, а дани су дужи него зими, идеални су услови за садњу. Стручњаци препоручују да се сада посаде лук, бијели лук и шпинат - поврће које без проблема презими и брзо расте чим отопли.
Ако се одлучите за ове културе, на прољеће ћете уживати у здравом и обилном приносу.
У наставку доносимо корисне савјете за правилну садњу.
Ова биљка је изузетно отпорна и захвална за садњу током новембра, јер без проблема подноси ниже температуре.
Најбоље успијева на сунчаном мјесту, у растреситом и хранљивом земљишту.
Луковице треба распоредити на размаку од око 10 до 15 центиметара, док размак између редова може бити 20 до 30 центиметара.
Током зиме ће развити снажан коријен, па ће с првим прољећним данима брзо почети да расте и донесе добар род.
Јесен је идеално вријеме за садњу бијелог лука, а новембар је посљедњи тренутак да га засадите. Бирајте здраве и крупне ченове, постављајте их на дубину од 5 до 8 центиметара, уз размак од 10 до 15 центиметара између сваке биљке.
Важно је да земља буде пропусна, како бисте спријечили задржавање влаге и труљење. Зимски период користи да формира чврст корен, што у прољеће доноси велике и здраве главице.
Ако желите поврће које брзо расте и даје прве листове већ с првим зрацима сунца, шпинат је прави избор.
Сије се у влажно, растресито тло, са око 5 центиметара размака између сјеменки. Добро подноси хладноћу, па је савршен за јесењу садњу.
Иако многи мисле да се садња обавља само у прољеће, јесен доноси бројне предности.
Земља је још увијек топла од љета, па биљке могу да развију коријен прије него што стигну јачи мразеви. На тај начин, дочекују прољеће спремне за бржи раст и обилнији принос.
