Вјежбајте боље и паметније: Како одабрати праву тежину кад се ради тренинг снаге

Одабир праве тежине за тренинг снаге може бити тежак, посебно ако сте почетник. Ако дижете прелако, ваши мишићи неће се пуно изградити. Ако дижете претешко, ваша би форма могла патити.
Без обзира тренирате ли у теретани или код куће, Basic Fit наводи да дизање праве тежине помаже вам да тренирате паметније, останете сигурни и осјетите резултате.
Прије него што се ухватите било какве тежине, размислите што желите од тренинга. Снага, издржљивост, дефиниција мишића; сваки циљ тражи нешто другачије од вашег тијела, а ваша тежина би требала томе одговарати.
Желите ли постати јачи? Бирајте теже тежине и држите четири до шест понављања. Желите бољу дефиницију? Одаберите средње тежине и циљајте на осам до 12 понављања. Тренирате ли за издржљивост? Одаберите лакше тежине с више понављања: 15 до 20. Ово вам даје почетну тачку када је ријеч о тренирању. Сљедећи корак је провјерити како се осјећате
Тежина коју одаберете требала би вам завршна понављања учинити изазовнима, али не као борба. Ако лагано изводите свако понављање, прелагано је. Ако вам се форма на крају распадне, претешко је.
Добро правило: требали бисте бити у могућности направити још један или два понављања на крају серије, али не више.
Напор је добар. Напор значи да ваше тијело постаје јаче. Међутим, ако осјетите оштру бол током вјежбања, то значи да нешто није уреду. Ако се осјећате истовремено снажно и под притиском, то је савршен осјећај. Осјећате ли оштру бол или чудно напрезање? То је ваш знак да станете и замијените тежину.
Ваше тијело је грађено с различитим снагама. То значи да ће вам требати различите тежине за различите вјежбе.
Ноге су “дом” ваших највећих мишића па обично могу поднијети већу тежину, посебно током вјежби попут чучњева или искорака. Руке и рамена су мање мишићне скупине и склоне су бржем умору, па овдје најбоље функционишу лакше тежине. Тренинг трупа обично почиње с властитом тежином, али можете додати тежину након што стекнете контролу.
Постоји много начина да останете активни код куће. Напуните руксак књигама или боцама с водом за вјежбе снаге. Користите траке отпора или чак чврсту столицу за вјежбе с властитом тежином. Имате ли степенице? Користите их за брзи кардио налет.
Не треба вам пуна теретана да бисте се наставили кретати. Само мало простора и мотивације.
