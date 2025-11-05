Logo

Ово је биљка којој хладноћа уопште не смета: Цвјетаће и у децембру

Извор:

Крстарица

05.11.2025

17:53

Цвијеће ерика
Фото: Pexels/Rodion Kutsaiev

Ако сте љубитељ цвијећа и желите да ваш балкон остане живописан чак и током хладних дана, онда је овај цвијет савршен избор за вас.

Ерика је зимзелени жбун који се појављује у око 800 различитих врста, од којих неке могу улепшати вашу башту или дом чак и током зиме.

Различите сорте ерике

Ерица грацилис, једна од најпознатијих сорти, краси се цвјетовима у бијелој, розе и свијетлољубичастој боји. Њени цвјетови се појављују у јесен, али је њено лишће оно што зими постаје прави украс, мијењајући боју из зелене у браон. Ако зима постане оштра, коријење биљке би требало заштитити гранама или кором. Ова врста може расти напољу, али најбоље успијева на цвјетним лејама и може достићи висину од 30 цм.

Ерица арбореа, члан породице вресова, има игличасте, мекане листове и ситне, бијеле цвјетове налик звончићима. Ова сорта може нарасти чак до четири метра у висину.

Купина (Ерица царнеа) може се појавити у облику жбуна висине од 10 до 30 цм, али може нарасти и у мало дрво које достиже висину од 60 цм. Њеним цвјетовима, који су звонасти и долазе у бијелој, црвеној или розе боји, није страно да процвјетају већ у децембру, а посебно почетком прољећа. Чак и под снијегом, цвјетови се не смрзавају.

Потребна њега коју захтијева ерика

Ерика воли дјелимичну сјенку и температуру између 5 и 15 степени. Најбоље успијева у киселим земљиштима, а супстрат за рододендроне је идеалан додатак. Редовно залијевање је кључно, користећи одстајалу воду, а повремено је потребно и орошавање листова. Након цвјетања, биљку је потребно орезати, уклањајући гранчице које су завршиле свој циклус.

Овај зимзелени грм није само украс, већ и медоносна биљка, која помаже пчелама у производњи квалитетног, тамног меда.

Ерика се може размножавати резницама, које се узимају у јулу и августу, или дијељењем бусена током августа и септембра. Резнице треба да буду дуге три центиметра и након што се ставе у земљу, потребно их је заштитити најлоном. Већ након 20 дана, биљка ће се укоријенити.

Зашто ерика краси јесење и зимске балконе?

1. Отпорност на хладноћу: Ерика успијева у хладним условима, а кисело и добро дренирано земљиште је кључ за њен успјех.

2. Боја у зимским мјесецима: Док зима испразни балконе, ерика доноси боје попут бијеле, ружичасте, љубичасте и црвене, освјетљавајући и најтмурније дане.

3. Једноставна њега: Ерика захтијева минималну пажњу – једном када се посади у саксије са добром дренажом, залива се једном или два пута недјељно. Након што се прилагоди новим условима, довољно је заливати је једном седмично. На прољеће, једноставно уклоните осушене цвјетове и гране како би нова вегетација могла да процвјета.

Ерика је идеална биљка за свакога ко жели да његов балкон буде шарен и жив и током зимских мјесеци, а њена једноставна њега и отпорност на хладноћу чине је савршеним избором за почетнике.

Цвијеће

Биљке

