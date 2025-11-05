Стравични детаљи обдукције: Партнерку претукао, удавио, па тијело сакрио у замрзивач

Извор:
Курир
05.11.2025
17:16
Према првим налазима обдукције Катарина Г. која је пронађена мртва у замрзивачу у кући свог ванбрачног партнера Далибора Д. у лесковачком селу Печењевце, је угушена.
Како се сазнаје, обдукција је показала да је Далибор несрећну жену најпре брутално претукао, а затим је угушио.
- На њеном тијелу уочене су бројне повреде нанете песницама, има их око четрдесетак. Узрок смрти је гушење, на њеном врату уочени су трагови који указују да је Далибор стезао око врата док није преминула - наводе извори упознати са овим случајем.
Злочин је полицији пријавила родбина осумњиченог, па је полиција јуче рано ујутро стигла у кућу Далибора Д.
- Око шест ујутро су обавили прву претрагу, нису нашли ништа што би потврдило да се догодило убиство. Све су преврнули, али тијела није било. Отварали су и замрзивач, ни тамо испрва ништа нису уочили. Око поднева су поновили претрагу, повадили кесе из замрзивача и на дну пронашли леш - наводе извори.
Лесковачка полиција интензивно трага за Далибором Д. који је након убиства побјегао.
У његовој кући борави Далиборова мајка Есма и отац Драган које полиција чува јер, како кажу, страхују да би они могли да буду сљедеће жртве синовљевог крвавог пира.
- Не знам зашто је Далибор убио Каћу али се никада нису слагали. Вукли су се пет, шест година с последњих годину дана боравили су на спрату наше куће. Стално су се свађали, она је толико викала да су и комшије чуле. Стално су пријављивали једно друго полицији, ма обоје су били неурачунљиви. Међутим, зачудо, тог дана се није чуло ништа па не знам на који је начин - прича очајна жена.
Како каже, она се вратила да њиве када је Далибор дошао у родитељски дио куће и тражио млађег брата Далибора.
- Нисмо се посјећивали иако смо живјели у истој кући баш због таквог њиховог понашања па ми не било чудно када је дошао. Питао је за брата, казала сам му да се још није вратио из града. Вјерујем да је пратио његово кретање јер је поново дошао чим је Далибор ушао у кућу. Казао му је да пође са њим да му нешто покаже. Денис се попео на спрат и у соби видио Каћине ноге, била је мртва.
Далибор му је казао: - Види шта сам урадио! - наставља Есма.
Каже да и даље није имала појма о злочину јер јој је Денис само казао да се пакују и да иду из куће.
- Отишли смо у Бојник код моје кћерке, тек тамо ми је зет рекао шта је Далибор урадио. Много сам се потресла, унуци су ме питали шта ми је с ја сам им казала да ме боли глава да их не траумирам. Много се плашимо, ако Далибор нешто себи учини, нека га али страхује да и нас не нападне. Кад је ово урадио, видимо да је спреман на све - закључује ова жена.
