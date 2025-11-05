Logo

Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске

Извор:

РТРС

05.11.2025

16:52

Коментари:

0
Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске
Фото: РТРС

Прича о оцу и кћерки, Слободану и Мартини Игњатић из Српца, показује да се поштовање, дисциплина и осјећај дужности могу наслиједити, али и заједнички његовати кроз позив који тражи много одрицања и храбрости.

Слободан и Мартина су отац и кћерка који дијеле исту професију и исти позив. Слободан је у полицијској служби провео више од три деценије, а ових дана одлази у пензију. Његовим стопама кренула је и кћерка Мартина, која већ четири године ради у Полицијској управи Градишка. Тиме је наставила породичну традицију служења закону и заједници.

rite ugljevik

Република Српска

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

Иако су одрасли у различитим временима, повезује их иста вриједност - поштовање закона и одговорност према послу. Данас, када отац завршава своју каријеру, а кћерка је тек започиње, њих двоје дијеле међусобно повјерење и искуство.

Двије генерације полицајаца - повезане истим позивом и истом мисијом. Слободан и Мартина су примјер како се професионалност, част и поштовање преносе с кољена на кољено, пише РТРС.

Подијели:

Таг:

policajci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

Хроника

Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

2 ч

0
Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

Занимљивости

Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

2 ч

0
Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

Република Српска

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

2 ч

1
Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

Ауто-мото

Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

2 ч

0

Више из рубрике

Сутра Дан жалости у Тузланском кантону

Друштво

Сутра Дан жалости у Тузланском кантону

3 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

3 ч

0
У суботу прослављамо Митровдан: Ови обичаји се везују за породицу, важно је да их знамо

Друштво

У суботу прослављамо Митровдан: Ови обичаји се везују за породицу, важно је да их знамо

3 ч

0
Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

Друштво

Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

18

55

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

18

45

Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner