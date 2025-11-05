Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске

Извор:
РТРС
05.11.2025
16:52
Прича о оцу и кћерки, Слободану и Мартини Игњатић из Српца, показује да се поштовање, дисциплина и осјећај дужности могу наслиједити, али и заједнички његовати кроз позив који тражи много одрицања и храбрости.
Слободан и Мартина су отац и кћерка који дијеле исту професију и исти позив. Слободан је у полицијској служби провео више од три деценије, а ових дана одлази у пензију. Његовим стопама кренула је и кћерка Мартина, која већ четири године ради у Полицијској управи Градишка. Тиме је наставила породичну традицију служења закону и заједници.
Иако су одрасли у различитим временима, повезује их иста вриједност - поштовање закона и одговорност према послу. Данас, када отац завршава своју каријеру, а кћерка је тек започиње, њих двоје дијеле међусобно повјерење и искуство.
Двије генерације полицајаца - повезане истим позивом и истом мисијом. Слободан и Мартина су примјер како се професионалност, част и поштовање преносе с кољена на кољено, пише РТРС.
