Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

Обмањивање јавности непроводивим и неоснованим обећањима, попут најава да ће Град Бањалука финансирати неинвазивне пренаталне тестове, те потом од Фонда рефундирати трошкове је неодговорно и нарушава повјерење грађана, наводи се у саопштењу Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
- Дакле, ниједна локална заједница, политичка организација, нити политичар, неће плаћати неинвазивне пренаталне тестове за труднице, трошкове ће као и до сада сносити Република, односно надлежне републичке институције. Очекујемо од свих политичких актера који су ових дана себи дали за право да се на непримјерен начин баве здравственим системом, да покажу минимум одговорности и престану да користе труднице као средство у политичким надметањима - наводи се у саопштењу.
Како додају из ФЗО Српске, они траже од политичара свих политичких партија да хитно престану да користе теме из области здравственог осигурања за међусобна политичка "препуцавања" и то преко леђа најосјетљивијих категорија друштва, као што су труднице.
- Срамота је да политичари сакупљају јефтине поене користећи здравствени систем као полигон за поткусуривање. Крајње је вријеме да почну да раде у интересу грађана, а не ради личног или страначког рејтинга! Препустите институцијама здравственог система да радимо свој посао као и до сада професионално, и у складу са прописима, без притиска и политичких манипулација - додаје се у саопштењу.
