Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Извор:

Телеграф

05.11.2025

15:52

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Виши суд у Београду донио је пресуду којом је обавезао тужене Владимира и Миљану Кецмановић, њиховог малољетног сина који је починио масовно убиство и школу "Владислав Рибникар" да тужиоцима, члановима породице Дукић, чија је кћерка убијена тог 3. маја 2023. године, солидарно исплате 46.884.000 динара.

У пресуди је наведено да су тужени дјечак који је починио масовно убиство, Миљана Кецмановић, Владимир Кецмановић и Огледна основна школа "Владислав Рибникар" обавезани да тужиоцима солидарно на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове усљед смрти блиског лица исплате по 10 милиона динара, Дукић Данету, Пауновић Биљани и малољетнима Д. Д. и М. Д.

Поред тога су обавезани да на име накнаде нематеријалне штете за претрпљени страх исплате од по 1.721.000 динара.

Са друге стране одбијени су тужбени захтјеви којима су затражили да се обавежу тужени Република Србија - Министарство просвјете, науке и технолошког развоја и Србија - Министарство унутрашњих послова да тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове усљед смрти блиског лица исплате износ од по 10.000.000 динара, као и да им исплате на име накнаде нематеријалне штете за за претрпљени страх исплате по 1.721.000 динара.

Одбијено је и да тужени дјечак, Миљана Кецмановић, Владимир Кецмановић, Огледна основна школа "Владислав Рибникар", Србија - Министарство просвјете, науке и технолошког развоја и Србија - Министарство унутрашњих послова, да солидарно, тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због умањења животне активности исплате износ од по 5.000.000 динара.

Поред овог поступака водило се још четири парнична, док је првостепено окончан и кривични, те је Владимир Кецмановић за извршење кривичних дјела тешко дјело против опште сигурности и злостављање и занемаривање малољетног лица осуђен на јединствену казну затвора од 14 и по година, док је његова супруга Миљана Кецмановић за извршење кривичног дјела занемаривање и злостављање малољетног лица осуђена на максималну казну затвора од три године.

Инструктор у стрељани у којој је малољетник, како се сумња вјежбао, Немања Маринковић је за кривично дјело давање лажног исказа осуђен на казну затвора од 15 месеци.

Апелациони суд у Београду је у јуну одржао сједницу на којој су жалбе изнели адвокати и тужилац.

Малољетни К.К. је кривично неодговоран јер у тренутку масакра није навршио 14 година.

Коста Кецмановић

