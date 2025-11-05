Никшићанин ухапшен због сексуалног узнемиравања дјевојчице

Извор:
Полиција је ухапсила мушкарца из Никшића /46/ због сексуалног узнемиравања тринаестогодишњакиње, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полицијски службеници су, поступајући по пријави тринаестогодишњакиње да јој је непознати мушкарац пришао на улици и непримјерено је додиривао, предузели мјере из своје надлежности, те идентификовали и у службене просторије довели М.Н, наводи се у саопштењу.
Из полиције наводе да је ухапшени осумњичен да је 3. новембра оштећену зауставио на улици, покушао да је пољуби, а затим је додиривао по леђима и коси, након чега се удаљио у непознатом правцу.
Поступајући тужилац се изјаснио да се у овом догађају стичу елементи кривичног дјела сексуално узнемиравање, те наложио да М.Н. буде ухапшен и уз кривичну пријаву спроведен надлежном тужилаштву на даље поступање, додаје се у саопштењу.
