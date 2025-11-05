Logo

Никшићанин ухапшен због сексуалног узнемиравања дјевојчице

Извор:

СРНА

05.11.2025

15:18

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција је ухапсила мушкарца из Никшића /46/ због сексуалног узнемиравања тринаестогодишњакиње, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полицијски службеници су, поступајући по пријави тринаестогодишњакиње да јој је непознати мушкарац пришао на улици и непримјерено је додиривао, предузели мјере из своје надлежности, те идентификовали и у службене просторије довели М.Н, наводи се у саопштењу.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Из полиције наводе да је ухапшени осумњичен да је 3. новембра оштећену зауставио на улици, покушао да је пољуби, а затим је додиривао по леђима и коси, након чега се удаљио у непознатом правцу.

Поступајући тужилац се изјаснио да се у овом догађају стичу елементи кривичног дјела сексуално узнемиравање, те наложио да М.Н. буде ухапшен и уз кривичну пријаву спроведен надлежном тужилаштву на даље поступање, додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Nikšić

seksualno uznemiravanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: Сарајево политизује чак и спорт, израелски тимови добродошли у Српску

1 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Преокрет у истрази убиства у Добоју: Отац умро од инфаркта након сукоба са сином

1 ч

0
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

Савјети

Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

1 ч

0
Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

Сцена

Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

1 ч

0

Више из рубрике

Ведрана Рудан изашла из болнице па окупила породицу на ручку

Регион

Ведрана Рудан изашла из болнице па окупила породицу на ручку

3 ч

0
Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

Регион

Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

18 ч

0
Ви сте нацистички католички Срби: Хрват покренуо праву буру

Регион

Ви сте нацистички католички Срби: Хрват покренуо праву буру

18 ч

0
Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

Регион

Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

19 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner