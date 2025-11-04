Ви сте нацистички католички Срби: Хрват покренуо праву буру

Извор:
На популарном Редиту, у заједници Аск Балканс, недавно је покренута оштра расправа која је изазвала велики одјек међу корисницима из регије.
Наиме, један Хрват је позвао остале Балканце да се доброћудно нашале на рачун његове земље.
“Извријеђајте моју земљу! Ајде, Балканци, удрите по нама (без замјерки). Ја сам из Хрватске и помислио сам да би било забавно покренути једно доброћудно роастање. Волим своју земљу, али будимо реални, свако мјесто има своје чудне навике, бизарности и смијешне особине. Волио бих чути што вама код Хрватске изгледа смијешно, чудно или једноставно глупо”, написао је у објави, уз напомену: “Говор мржње није потребан”.
Врло брзо је услиједила лавина коментара из цијелог Балкана, било је ту и духовитих досјетки, али исто тако и брутално искрених опажања: “Западњаци wannabe”, “Католички Срби :)”, “Француска Балкана”, “Опсједнутост Србима (барем на Редиту)”, писали су.
“Најбоља ствар у Хрватској је ауто-пут који води изван земље”, написао је један, а други је додао: “Хаха, могу спрдати двије земље одједном. Хрватска је само Босна с обалом и комплексом супериорности”, док је трећи написао: “Толико је тамо дивно да су моји преци отишли из Хрватске у Босну.”
Ни овај пост није прошао без поређења са Србима: “Све је супер с вама док не пронађете православну икону у подруму дједове старе куће”, “Од почетка године није прошао дан да Србија није споменута на једном од три главна хрватска субредита”, “Wannabe западњачки нацисти, али заправо само лош покушај западноевропске верзије Србије. Дакле, у основи – нацистички католички Срби”, писали су.
Један је споменуо и Томпсонов концерт: “Имали сте пола милиона људи на неонацистичком концерту и сваке године славите етничко чишћење некада највеће мањине у земљи. А опет, Србија је та која добија све критике за шовинизам”.
Било је оних који су немилосрдно сецирали хрватску свакодневицу, туризам и менталитет. “Нажалост, моја прва помисао увијек ће бити усташе”, “Прецијењена и исподпросјечна храна, посебно у поређењу с Италијом”, “Хрватска је онај рођак који на породичне вечере доноси своју ЕУ путовницу само да подсјети све да је “напустио Балкан”, али се и даље враћа кући на ћевапе и трачеве”, “Колико је ријечи измишљено само да би се ваш народ разликовао од комшија?”, писали су
“Цијели хрватски БДП темељи се на томе да Нијемцима изнова продајете исти јадрански залазак сунца, глумећи да је то “аутентични медитерански шарм”, док је пола обале Аирбнб, друга половина прескупа лигња, а ако затражите воду из пипе, гледаће вас као да сте се по*рали на Титов дух”, написао је један редитовац, пише "Дневно".
Roast my country! Come at us, Balkans (no hard feelings)
byu/Ahileo inAskBalkans
