Стевандић за АТВ: Имали су велику шансу и пропустили је

АТВ
04.11.2025
21:30
Уставни суд је имао једну велику шансу да утиче на смиривање страсти у БиХ, да утиче на једну врсту деескалације, како на унутрашњем тако и вањском смислу.
Рекао је ово за АТВ у емисији "У првом плану" Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине, коментаришући одлуку крњег Уставног суда да одбаци апелације предсједника Милорада Додика.
БиХ
Каран: Након одлуке Уставног суда БиХ више нема Устав
"Имамо различите спољнополитичке изјаве, комуникације, а да будем искрен и различите перцепције.Они пропусте ту шансу, а ако сте читали оно објашњење гдје они кажу да ће то бити изузето по њима бити изузето из оних правила Европске конвенције о људским правима да тај дио неће примјењивати на своју одлуку. Што ће рећи да је свима јасно да ће за неко вријеме то све пасти на Европском суду за људска права", рекао је Стевандић за АТВ.
Он је рекао да у БиХ није циљ да се уради нешто што је праведно већ да се направи ситуација да се одстрани неко ко је некоме сметао.
"Шта год ко мислио о Милораду Додику, легалнији је и од (Кристијана) Шмита, легалније је радио него што то ради Уставни суд БиХ, који, не само да је крњи, да не заборавимо да је он сам себи мијењао правила. Дакле, не ради по закону него, сам је себи измислио правила по којима ради. значи, не постоји ниједан суд који је сам себи написао како ће радити. треба те законе да усвоје надлежни парламенти. А код нас законе не усвајају парламенти, него их намеће Кристијан Шмит, што је такође немјерљиво. И они су читав тај бућкуриш написали у својој одлуци да би подржали нелегалну одлуку и Кристијана Шмита и Суда БиХ. То, наравно, неће утицати на смиривање страсти, то ће дати крила једној врсти бошњачког екстремизма", истакао је Стевандић.
Република Српска
Додик: Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, ми идемо даље
Нагласио је да су, за то вријеме, они остали у благој политичкој изолацији.
"Немају информације, немају комуникације ни на једној великој страни. Видјели сте како се Конаковић провео у Америци. Ја мислим да пошаљемо једног средњошколца из Бањалуке, он би на Гуглу нашао неке институције, некога да разговара с њим. А један министар спољних послова је имао једну трагичну посјету САД. И они су сви са тим постале трагичне личности", рекао нам је Стевандић и додао:
"Оно што смо ми успјели је да тај геополитички узбуркани свијет отворимо за комуникацију".
Комплетну емисију "У првом плану" погледајте у видео прилогу у наставку.
