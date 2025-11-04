Logo

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора

04.11.2025

19:16

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је крњи Уставни суд БиХ одбијањем апелације правног тима предсједника Милорада Додика, умјесто да штити Устав, стао на страну странца окупатора који је отео надлежности уставном законодавцу.

Кошарац је рекао за Срну да је крњи Уставни суд одавно продужена рука и политички инструмент бошњачке политике и дијела међународне заједнице у борби против Републике Српске и српског народа у БиХ, што је потврђено и данас објављеном одлуком.

"Ништа друго нисмо ни очекивали од овог антисрпског политичког суда. Умјесто да уради једино исправно, а то је да примјењује Устав и закон, крњи Уставни суд БиХ је још једном доказао да дјелује противуставно и руши све принципе правне државе", истакао је Кошарац.

Према његовим ријечима, умјесто да штити Устав, овај инквизицијски политички суд стао је на страну странца окупатора који је отео надлежности уставном законодавцу и наметнуо закон, по којем је неуставно правосуђе судило легитимно изабраном предсједнику Републике Српске Милораду Додику зато што је поштовао Устав и закон.

"БиХ се још једном показала као неодржив пројекат, а одлуком крњег Уставног суда направљен је корак ка даљем посрнућу и разградњи дејтонског концепта", констатовао је Кошарац.

Он је истакао да једина жртва антиуставног и антидејтонског удруженог дјеловања бошњачке политике и дијела међународног фактора јесте и биће БиХ.

"Срећно им у томе! А Српска има свој пут и врло добро зна шта ради", поручио је Кошарац.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је данас апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

Сташа Кошарац

