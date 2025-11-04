Logo

Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

Извор:

Телеграф

04.11.2025

19:04

Фото: Pexels

Сви летови на аеродрому Роналд Реган у Вашингтону тренутно су обустављени због пријетње бомбом на једном лету!

Безбједносна ванредна ситуација проглашена је у 11,30 сати по источноамеричком времену, а погођен је лет који је слетио из Хјустона, који је брзо окружен возилима хитних служби.

amerika sankcije vasington

Свијет

Наставља се блокада институција у САД

Путници који су остали на писти рекли су да је пријетња бомбом била на лету компаније Унитед из Хјустона, а авион су убрзо опколила возила хитних служби, преноси Дејли Мејл.

Радарски подаци за летове око аеродрома показали су неколико авиона како круже изнад аеродрома током заустављања саобраћаја, док су други преусмјерени на друге локације.

Тагови:

авион

Вашингтон

дојава о бомби

