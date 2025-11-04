Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

04.11.2025
18:48
Коментари:0
Због извођење радова на електромрежи, сутра, 5. новембра, без струје ће у периоду од 9.30 до 11 часова бити дијелови насеља Медено Поље, Чесма и Крчмарице.
"Електричну енергију од 8.30 до 14.30 неће имати ни дијелови насеља Агино Село и Бочац, а од девет до 11 часова дијелови улица Вјенцеслава Новака, Сестара Леви и Петра Великог и дио насеља Чесма", саопштено је из "Електрокрајине".
Како наводе, од девет до 12 часова без електричне енергије остају и дијелови улица Булевар војводе Живојина Мишића, Милана Карановића и Врбаски пут.
"Од 11.30 до 13.30 без струје ће остати и улица Проте Вида Ковачевића те дио насеља Буквалек. Такође, због наведених радова од 8.30 до 15 часова електричну енергију неће имати ни дијелови улица Бранка Ћопића бр. 5, Булевар војводе Петра Бојовића, Милана Карановића и Врбаски пут", навели су.
Савјети
Ове три биљке су идеалне за купатило
Додају да од девет до 14 часова без струје остају дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Банијска, Краља Александра И Карађорђевића, као и Булевар српске војске и Стевана Булајића, а од осам до 15 часова дијелови насеља Бронзани Мајдан и Славићка.
Бања Лука
9 ч2
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму