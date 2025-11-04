Logo

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Извор:

Курир

04.11.2025

22:30

Коментари:

0
Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција
Фото: Pixabay

Због интимних радњи једног пара у колима при великој брзини на њемачком ауто-путу, морала је да реагује полиција, а возачу сада пријети кривични поступак.

На њемачком аутопуту А1 један пар се препустио страстима и то при брзини од чак 140 километара на сат. У савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија полиција је морала да реагује у понедјељак, након што је свједок пријавио да се аутомобил кретао „несигурно“, саопштила је полиција у Минхену у уторак.

Тузла-Дом пензионера-пожар-4112025

Хроника

Детаљи након пожара у Дому пензионера: Три особе превезене у болницу због тровања угљенмоноксидом

Према описима, возило је више пута заносило по коловозу и готово слетјело с пута. Возач камиона морао је чак да скрене на зауставну траку да би избјегао судар.

Ухваћени током претицања

Током претицања, свједок је видио да возач и његова сапутница очигледно имају сексуални однос. Полиција је убрзо зауставила 37-годишњег возача и његову 33-годишњу сапутницу на бензинској станици у Минхену.

Hladnoca 1

Србија

Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Против мушкарца је сада покренут кривични поступак због опасног угрожавања саобраћаја.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Сексуални односи

autoput

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Кошарка

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

24 мин

0
Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

Занимљивости

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

29 мин

0
Пуцар за АТВ: Погрешни и неправични ставови Уставног суда БиХ

БиХ

Пуцар за АТВ: Погрешни и неправични ставови Уставног суда БиХ

34 мин

0
Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

Регион

Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

38 мин

0

Више из рубрике

Тресло се тло у Русији

Свијет

Тресло се тло у Русији

1 ч

0
Аеродром у Бриселу затворен због дрона

Свијет

Аеродром у Бриселу затворен због дрона

1 ч

0
Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

Свијет

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

2 ч

0
Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

Свијет

Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

22

35

Сутра највећи супермјесец у години

22

34

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

22

31

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

22

30

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner