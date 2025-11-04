Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Извор:
Због интимних радњи једног пара у колима при великој брзини на њемачком ауто-путу, морала је да реагује полиција, а возачу сада пријети кривични поступак.
На њемачком аутопуту А1 један пар се препустио страстима и то при брзини од чак 140 километара на сат. У савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија полиција је морала да реагује у понедјељак, након што је свједок пријавио да се аутомобил кретао „несигурно“, саопштила је полиција у Минхену у уторак.
Према описима, возило је више пута заносило по коловозу и готово слетјело с пута. Возач камиона морао је чак да скрене на зауставну траку да би избјегао судар.
Током претицања, свједок је видио да возач и његова сапутница очигледно имају сексуални однос. Полиција је убрзо зауставила 37-годишњег возача и његову 33-годишњу сапутницу на бензинској станици у Минхену.
Против мушкарца је сада покренут кривични поступак због опасног угрожавања саобраћаја.
