Извор:

АТВ

04.11.2025

22:13

Пуцар за АТВ: Погрешни и неправични ставови Уставног суда БиХ
Адвокат Миљкан Пуцар рекао је у АТВ-овој емисији 'Битно' да је одлука Уставног Суда БиХ да одбије апелације предсједника Милорада Додика била очекивана.

"Било је очекивано знајући одлуке Уставног суда и знајући њихове, за мене веома погрешне и неправничке ставове када се говори о високом представнику, поготово о Кристијану Шмиту", рекао је Пуцар.

Истиче да је правнички поражен зато што ниједан писани документ који је објављен у БиХ не дају овлаштења Кристијану Шмиту да доноси законе.

"Правнички, ниједан појединац не може бити изнад Парламента БиХ. Устав БиХ је веома јасан, само искључиво Парламент БиХ може да донесе законе", рекао је Пуцар.

Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић за АТВ: Имали су велику шансу и пропустили је

Он је подсјетио да су изнад закона Устав БиХ и Устав Републике Српске који је усаглашен са Уставом БиХ.

"Закон је нижи правни акт, нема везе која га је скупштина донијела, а поготово не може то појединац да уради", рекао је Пуцар.

Он је истакао да у саопштењу Уставног суда у којем се позива на Анекс 10 општег споразума за мир у БиХ уопште не пише да високи представник има овлаштења да доноси законе.

"Пише само да он координише и помаже странама потписницима међународног уговора", закључио је Пуцар.

Тагови:

Миљкан Пуцар

Уставни суд БиХ

