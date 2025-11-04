Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

Извор:
СРНА
04.11.2025
22:09
Припадници ватрогасних јединица ставили су под контролу велики пожар у фирми која се бави продајом и монтажом гума у граду Света Недеља и остаће цијелу ноћ на терену.
Пожар је избио у складишту фирме "Пнеуматик" јутрос око 11.00 часова.
На терену су бројне ватрогасне екипе. Мјеродавне службе издале су упозорење због могућег загађења ваздуха.
Медији преносе да се данас облак црног дима надвио над цијело градско подручје, а могао се видјети и из Загреба. Посебно је тешко било онима који су се у тренутку када је пожар букнуо затекли у згради.
На терену је било педесетак ватрогасаца са 22 ватрогасна возила.
Параметри загађења ваздуха за сада се нису повећали, али ће се право стање знати након што се облак дима разиђе.
