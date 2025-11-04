Logo

Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

Извор:

СРНА

04.11.2025

22:09

Коментари:

0
Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи
Фото: X/@MediaservisRH/screenshot

Припадници ватрогасних јединица ставили су под контролу велики пожар у фирми која се бави продајом и монтажом гума у граду Света Недеља и остаће цијелу ноћ на терену.

Пожар је избио у складишту фирме "Пнеуматик" јутрос око 11.00 часова.

balkan pixabay ilustracija

Регион

Ви сте нацистички католички Срби: Хрват покренуо праву буру

На терену су бројне ватрогасне екипе. Мјеродавне службе издале су упозорење због могућег загађења ваздуха.

Медији преносе да се данас облак црног дима надвио над цијело градско подручје, а могао се видјети и из Загреба. Посебно је тешко било онима који су се у тренутку када је пожар букнуо затекли у згради.

На терену је било педесетак ватрогасаца са 22 ватрогасна возила.

Беба

Занимљивости

Ево због чега се мушкарцима цијепа мајица када добију дијете

Параметри загађења ваздуха за сада се нису повећали, али ће се право стање знати након што се облак дима разиђе.

