Велики пожар у Загребу, црни дим се види километрима далеко

04.11.2025

13:57

Фото: X/@MediaservisRH/screenshot

Огроман облак црног дима надвио се над Загребу након што је избио велики пожар у насељу Света Недјеља.

Пожар је избио око поднева у једној хали у којој су, како се вјерује, биле складиштене гуме. Црни дим види се километрима далеко, а Загрепчани кажу да је смрад неподношљив.

''Гуме горе, ништа се не види, не може се ни прићи. Више ватрогасаца је стигло, ту је и Хитна помоћ'', наводе читаоци за 24сата.

Како су потврдили из загребачке полиције, дојаву о пожару у једном предузећу добили су у 11.20 сати.

Према првим информацијама нико није повријеђен, а тачан узрок пожара и даље није познат.

''Смрад је снажан, а дима је толико да је задимило скроз улицу. Ужасно је. Хрпа ватрогасаца је и стигла је хитна'', наводе грађани.

На снимцима које је објавио портал 24сата види се да се густ црни дим надвија над градом.

пожар

Загреб

gume

skladište

