Велики пожар у Загребу, црни дим се види километрима далеко

04.11.2025
13:57
Огроман облак црног дима надвио се над Загребу након што је избио велики пожар у насељу Света Недјеља.
Пожар је избио око поднева у једној хали у којој су, како се вјерује, биле складиштене гуме. Црни дим види се километрима далеко, а Загрепчани кажу да је смрад неподношљив.
''Гуме горе, ништа се не види, не може се ни прићи. Више ватрогасаца је стигло, ту је и Хитна помоћ'', наводе читаоци за 24сата.
Како су потврдили из загребачке полиције, дојаву о пожару у једном предузећу добили су у 11.20 сати.
Veliki pozar u Svetoj Nedelji. Gori skladiste guma u naselju Strmec, na terenu su vatrogasci. pic.twitter.com/hU1oOhL5UU— Media servis (@MediaservisRH) November 4, 2025
Према првим информацијама нико није повријеђен, а тачан узрок пожара и даље није познат.
''Смрад је снажан, а дима је толико да је задимило скроз улицу. Ужасно је. Хрпа ватрогасаца је и стигла је хитна'', наводе грађани.
На снимцима које је објавио портал 24сата види се да се густ црни дим надвија над градом.
