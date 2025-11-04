Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

Извор:
Танјуг
04.11.2025
09:27
У нуклеарној електрани Козлодуј дошло је до пожара у енергетској соби безбједносног система петог блока, што је изазвало ванредну реакцију радника електране, објавио је портал Новините.
Због густог дима у просторији, позвана је ватрогасна служба, а предузимају се мјере за замјену оштећене опреме.
Званично је саопштено да је ситуација под контролом и да нема опасности по људе.
Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања
Радници електране остају у приправности док се инцидент потпуно не санира.
