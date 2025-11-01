Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић изјавио је да очекује се генерални директор ЕРС-а, директори зависних предузећа, РиТЕ Угљевик и Гацко, али и ресорни министар данас обрате јавности због стања у термоелектранама.
''Уколико се то не деси, слиједе озбиљне мјере! Доста је скривања и пребацивања одговорности'', написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
У Термоелектрани Гацко јутрос дошло до краћег застоја у производњи јер је пукла цијев на котловском постројењу.
Очекујем да ће се генарални директор ЕРС-а, директори зависних предузећа, РИТЕ Угљевик и Гацко, али и ресорни министар данас обратити јавности због стања у термоелектранама.— Саво Минић (@minic_savo) November 1, 2025
Уколико се то не деси, слиједе озбиљне мјере!
Доста је скривања и пребацивања одговорности.
