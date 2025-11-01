Logo

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Извор:

АТВ

01.11.2025

15:01

Коментари:

1
Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић изјавио је да очекује се генерални директор ЕРС-а, директори зависних предузећа, РиТЕ Угљевик и Гацко, али и ресорни министар данас обрате јавности због стања у термоелектранама.

''Уколико се то не деси, слиједе озбиљне мјере! Доста је скривања и пребацивања одговорности'', написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Шуме Српске-31102025

Република Српска

Напредак у раду "Шума Српске" видљив, али још увијек недовољан

У Термоелектрани Гацко јутрос дошло до краћег застоја у производњи јер је пукла цијев на котловском постројењу.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

termoelektrane

RiTE Ugljevik

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Вишковић: Почетком прољећа изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко

Друштво

Вишковић: Почетком прољећа изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко

1 ч

0
"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

Друштво

"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

2 ч

1
Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум

Свијет

Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум

1 ч

0
Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

Економија

Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

8 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска веома добро разумјела ставове Савјета безбједности

2 ч

1
Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

Република Српска

Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

4 ч

0
БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

Република Српска

БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

5 ч

0
Додик: Сви који су мислили да ће правоснажном пресудом БиХ постати унитарна, преварили су се

Република Српска

Додик: Сви који су мислили да ће правоснажном пресудом БиХ постати унитарна, преварили су се

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner