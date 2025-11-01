Logo

Вишковић: Почетком прољећа изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко

01.11.2025

14:40

Вишковић: Почетком прољећа изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко
Фото: Ustupljena fotografija

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић сматра да би почетком прољећа могла да почне интензивна изградња дионице ауто-пута од Вукосавља до Брчког у дужини од 31,5 километара, чија је уговорена вриједност радова 654.470.307 КМ без ПДВ-а.

Вишковић је током боравка у Пекингу посјетио сједиште кинеске државне грађевинске инжењерске корпорације и разговарао са члановима управе о уговореној реализацији пројекта изградње ове дионице на ауту-путу Бањалука-Београд, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

На састанку је било говора о тренутним активностима на финансирању, односно потписивању кредитног споразума са кинеском финансијском институцијом и осигуравајућом кућом.

Извођач је већ започео са извођењем припремних радова, те су у међувремену издате двије дјелимичне грађевинске дозволе, и то за извођење припремних радова за дужину дионице од скоро 10 километара и за извођење радова за дужину дионице од око седам километара.

У току су активности за добијање грађевинске дозволе за преостали дио дионице, наводи се у саопштењу.

Вишковић је захвалио кинеским партнерима на одлучности и искреним намјерама да властитим искуством, знањем и савременим технолошким достигнућима дају допринос у реализацији најважнијих пројеката у области путне инфраструктуре.

Вишковић је предводио делегацију, која је одржала састанак са високим руководством компаније "China Railway Group Limited"(ЦРЕЦ).ЦРЕЦ у свом саставу има више водећих грађевинских предузећа, која су учествовала у реализацији најважнијих пројеката путне инфраструктуре у Кини и широм свијета, те посједују богато искуство у изградњи ауто-путева, пруга, мостова, тунела и тако даље.

Главна тема састанка био је будући пројекат изградње будућег ауто-пута Београд – Бањалука, посебно дионице Бијељина – Брчко. Овај пројекат реализује конзорцијум, који чине "China Overseas Engenering Group" и "China Tiesijy Civil Engenering Group Co" а финансирање обезбјеђује "Export import Bank of China" и "China Counstraction Bank Corporation".

Укупна дужина ове дионице је 17 километара, а извођач ради на припреми техничке документације, укључујући прелиминарно рјешење ауто-пута, прелиминарну процјену утицаја на животну средину, прелиминарну студију изводљивости, као и техничке услове. Тренутно су у току геолошка истраживања, израда пројекта, израда саобраћајне студије, припрема техничких услова за урбанистичко планирање и парцелацију, као и израда нацрта извјештаја о процјени утицаја на животну средину.

Кинески партнери су већ завршили процедуре у вези са финансирањем пројекта, а очекује се да ће уговор о кредиту ускоро бити званично потписан.

