Обиљежене 33 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а

01.11.2025
У Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке обиљежене су 33 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова кроз коју је прошло 511 припадника.
У Спомен-цркви Светог архангела Михаила служен је парастос и положени су вијенци на споменик погинулим припадницима Шестог одреда.
Вијенце су положили породице погинулих, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и изасланици српског члана Предсједништва БиХ и Народне скупштине Републике Српске, делегације БОРС-а, бројних полицијских јединица и Жандармерије и "Црвених беретки" из Србије.
Обишли су и Спомен-собу у Специјалној антитерористичкој јединици која чува успомене на све припаднике Специјалне бригаде полиције и њихове херојске подвиге.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је данас да је Српска настала у исцрпљујућој борби и да постоји захваљујући херојима, палим и живим и онима који су остали инвалиди.
"У тој борби 13 припадника Шестог одреда Специјалне бригаде полиције дало је животе за стварање Републике Српске. Ово су биле елитне јединице на предњој страни фронта када је то било најпотребније", рекао је Будимир новинарима у Центру за обуку у Залужанима у Бањалуци, гдје је обиљежено 33 године од формирања овог одреда.
Он је навео да данас припадници Министарства унутрашњих послова стоје међу херојима Српске и да је то најважнија порука обиљежавања ове и свих других важних годишњица.
Како је нагласио, ово нису "мртви сусрети" већ сусрети предака и потомака који имају исти задатак.
"Они су створили Републику Српску, ми морао да је сачувамо и ојачамо", нагласио је Будимир.
Предсједник Удружења ветерана Шестог одреда Специјалне бригаде полиције Горан Сладојевић рекао је да су припадници ове јединице били на ратиштима широм Републике Српске.
"Били смо на подручјима у зони дејстава Херцеговачког, Сарајевско-романијског, те Првог и Другог крајишког корпуса. Наших 13 припадника уградило је животе у темеље Републике Српске, а 212 их је лакше или теже рањено", рекао је Сладојевић и нагласио да треба чувати Српску и успомену на погинуле колеге.
Он је истакао да млади полицајци морају да знају како се бранила Република Српска и како се чува њен уставни поредак.
"Били су то тешки дани, али смо ми свој задатак извршили - створили и одбранили Српску и она и данас траје", истакао је Сладојевић.
Шести одред је био међу елитним специјалним јединицама, формиран 1992. године у Бањалуци, а до 1995. године кроз његове редове је прошло 511 припадника. Од 144 припадника Специјалне бригаде полиције који су живот дали за Републику Српску, њих 13 били су припадници Шестог одреда.
Одред је одликован Медаљом заслуга за народ, Карађорђевом звијездом првог, другог и трећег реда, Орденом Милоша Обилића пет пута и Медаљом Милана Тепића шест пута.
Припадници овог одреда борили су се на ратиштима широм Републике Српске, а неке од тих акција су учешће у проширењу Коридора, заустављање продора непријатеља на Алибеговића коси на бихаћком ратишту, извлачење цивила из Двора на Уни.
